In mehreren Straßen Wallhalbens heißt es demnächst Fuß vom Gas. Auf Beschluss des Gemeinderates werden dort Tempo-30-Zonen eingerichtet.

Tempo 30 beschäftigt die Gemeinde seit langem – nicht nur, weil auf der Straße durch das Wallhalbtal wegen des schlechten Straßenzustands oft nur Tempo 30 möglich ist. Nun kommt die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Hofstattstraße, Bornbachstraße, Theodor-Lipps-Straße, Lerchenstraße Flurstraße und Sonnenstraße.

Wallhalbens Gemeinderatsmitglied Markus Helfrich ( Freie Wählergruppe, FWG) regte sogar an, das gesamte Ortsgebiet als Tempo-30-Zone auszuweisen. Das könne bestehende Gefahrenstellen entschärfen und Thema der nächsten Verkehrsschau werden. Ob dies rechtlich machbar ist und im Ort Akzeptanz findet, müsse sich zeigen, sagte Ortsbürgermeister Peter Sprengart (CDU). Erste Erkenntnisse erhofft sich der Rat aus der zunächst beschlossenen Tempo-30-Zone in einem großen Teil des Orts.

Diese neue Zone geht auf die Verkehrsschau Anfang Mai zurück. Im gesamten Bereich gilt künftig Rechts vor Links. Die Ortsgemeinde beschafft die Hinweisschilder an den Einfahrten. Innerhalb der Zone werden alle Verkehrszeichen entfernt, die durch die neue Regelung überflüssig sind. Eventuell könnten im Bereich der Kreuzungen anfangs weiße Linien auf die Straße aufgebracht werden, um auf die Rechts-vor-Links-Regelung hinzuweisen. Das wird allerdings noch geprüft.

Mehr Kontrollen im Ort

Aktuell werden motorisierte Verkehrsteilnehmer in dem betroffenen Gebiet noch freiwillig um Tempo 30 gebeten – insbesondere mit Blick auf Kinder, die auf dem Weg zur Schule die Zweibrücker Straße queren. Da die Vorgaben für die Einrichtung eines Fußgängerüberwegs (Zebrastreifen) entschärft wurden, denkt die Ortsgemeinde darüber nach, dort einen Zebrastreifen anzulegen. Ob das möglich ist, sollen Zählungen zu Spitzenzeiten, also vor Schulbeginn und nach Schulende, zeigen.

Für einen Zebrastreifen sind bei 200 Fahrzeugen pro Stunde mindestens 50 querende Fußgänger erforderlich. Liegen die Zahlen vor, berät der Gemeinderat das weitere Vorgehen. Vorab wurde darauf hingewiesen, dass ein Zebrastreifen auch nachts beleuchtet sein muss. Dabei ist zu berücksichtigen, wie Anwohner auf die Beleuchtung reagieren. Die Kosten für die Beleuchtung übernimmt der Straßenbaulastträger (das Land, da es sich um eine Landesstraße handelt), die Stromkosten trägt die Gemeinde.

Nach Einrichtung der Tempo-30-Zone soll die Einhaltung des Tempolimits überwacht werden. Ohne Kontrollen, so der einhellige Tenor im Rat, lasse sich das Fahrtempo nicht senken. Zuständig ist die Verbandsgemeinde, die gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Rodalben den innerörtlichen Verkehr überwacht. Die Polizei verstärkt zudem ihre Kontrollen am Wiesbacher Weg und am Roten Weg, wo der unerlaubte Verkehr deutlich zugenommen hat.

Ein Schild aus längst vergangener Zeit

Am 1. Januar 1997 wurde der vormalige Landkreis Pirmasens in Landkreis Südwestpfalz umbenannt. Wer über die L469 in die Sonnenstraße einbiegt, wird dort seit Jahren von einem gelben Ortsschild darauf aufmerksam gemacht, dass er das Ortsgebiet von Wallhalben erreicht hat – Wallhalben im Landkreis Pirmasens. Im Zuge der Schildertauschaktionen, die die Umbenennung in den Landkreis Südwestpfalz zur Folge hatte, war dieses Schild nie getauscht worden. Demnächst soll das der Vergangenheit angehören. Bei der Ausweisung einer Tempo-30-Zone in diesem Wohngebiet, die mit einer neuen Beschilderung verbunden ist, wird auch das Ortseingangsschild getauscht. Der richtige Landkreis wird darauf zu lesen sein. Möglicherweise gibt es ja Interessenten, die die Erinnerung an frühere Zeiten in Form eines Schildes bewahren möchten.