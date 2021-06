In der Walshauser Tempo-30-Zone sollen vier Warnschilder mit dem Symbol spielender Kinder sowie Markierungen auf der Fahrbahn angebracht werden. Der Rat ermächtigte Bürgermeister Gunther Veith einstimmig, entsprechende Aufträge zu vergeben.

Als Obergrenze für die vier Schilder nannte Veith einen Betrag von 500 Euro. „Die werden wir aber nicht ganz brauchen“, fügte er hinzu. Zudem sollen Markierungen auf der Straße an den Tempo-30-Schildern angebracht werden. Veith hatte zudem die Idee, Schwellen in die Fahrbahn einbauen zu lassen, das werde derzeit noch von der Verwaltung geprüft. Auf die Anmerkung, dass diese Schwellen Lärm verursachen, der irgendwann die Anwohner nervt, kam überdies die Idee auf, Rillen in die Fahrbahn zu Fräsen, die dann zu Vibrationen im Auto führen – ein ähnliches System gibt es auf Autobahnen und Schnellstraßen. Diese Vibrationen seien nur im Auto hörbar, nicht aber außen .