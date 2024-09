Etwas über 1500 Euro kosten die neuen Tempo-30-Schilder, die bis zum Jahresende an jeder Nebenstraße in Reifenberg angebracht werden sollen. Wie berichtet, gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern dann nur noch in der Ortsdurchfahrt. Einstimmig hat der Rat den Auftrag an die Firma HGS-Stein aus Seevetal vergeben.

Zusätzlich wird an der Kreuzung zur Zweibrücker Straße ein Verkehrsspiegel angebracht, sodass die aus Richtung Zweibrücken ins Dorf fahrenden Autos an der Ecke der abknickenden Vorfahrtsstraße besser zu sehen sind. Nicht zuletzt werden an beiden Ortseingänge Schilder angebracht mit dem Hinweis, dass in sämtlichen Nebenstraßen Tempo 30 gilt.