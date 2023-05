Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 1. September läuft das Pilotprojekt „Telemedizin-Assistenz“ mit landesweit 24 Praxen. Die Praxis Gilberg und Brubach in Dahn und die Praxis Mainberger in Bundenthal sind zwei davon. Bei dem Projekt werden Hausärzte von speziell ausgebildeten Nicht-ärztlichen Praxisassistenten dabei unterstützt, die Patienten an ihrem Wohnort zu betreuen. In der Praxis gibt es da noch einige Probleme.

Wie soll es funktionieren?

Im Auftrag des Hausarztes führt eine Nicht-ärztliche Praxisassistenz als Telemedizin-Assistenz im ländlichen Raum Hausbesuche durch. Ausgestattet