Die Telekom will Ende Juni mit dem Glasfaserausbau in Lemberg starten, UGG hat seine Absichten zurückgezogen. Anschreiben in den Annexen sorgen derzeit für Verwirrung.

Nur die Telekom wird in Lemberg Glasfaser verlegen. Laut Bürgermeister Martin Niebuhr (SPD) hat das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) seine Ausbauabsicht zurückgezogen.

UGG wolle die Lemberger Straßen nicht doppelt mit Glasfaser belegen. Der Ausbau der Telekom soll schon Ende Juni starten, so Niebuhr. Derzeit werbe das Unternehmen im Wasgau-Markt an der Altenwoogsmühle um Kunden. Allerdings auch mit Briefen, die Hausbesitzern in den Annexen in die Briefkästen flatterten.

Jürgen Ehrhardt (FWG), Ortsvorsteher von Salzwoog, berichtete von großer Verwirrung der Angeschriebenen. Die Telekom hatte schließlich betont, derzeit nur den Hauptort und keine Annexe anschließen zu wollen. Entsprechende Briefe seien auch am Kettrichhof gelandet. Niebuhr vermutet ein Missverständnis von Seiten der Telekom als Ursache für die Briefe.

„Das war ein Fehler von der Telekom“, so Niebuhr, der Bewohnern der Annexen empfiehlt, sich auf der Internetseite der Telekom als Interessenten registrieren zu lassen, um dem Unternehmen zu signalisieren, dass auch in den Annexen ein Interesse für den Glasfaserausbau vorhanden sei. Niebuhr zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung der Telekom.

Das Unternehmen agiere professioneller als UGG und die Informationen flössen besser. Auch beim Ausbau werde es wohl reibungslos laufen. Die Verbandsgemeinde habe zugesichert, regelmäßig die Glasfaserbaustellen zu betreuen.