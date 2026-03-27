Die Deutsche Telekom hat in Lemberg den Ausbau des Glasfasernetzes begonnen. Offen ist, wie es mit den Plänen eines Konkurrenten weitergeht.

Seit 2024 hat das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) für Verträge zum Glasfaseranschluss geworben. Im Frühjahr hätte UGG nach Angaben von Ortsbürgermeister Martin Niebuhr eigentlich starten sollen. Aber: „Die sind abgetaucht“, wie der Bürgermeister bedauert. Er habe von UGG nichts mehr gehört.

Ähnlich geht es dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, Klaus Weber (CDU), bei dem sich UGG ebenfalls nicht mehr melde. Der Ausbau in Vinningen, Kröppen und Obersimten wurde noch von UGG erledigt – in Lemberg jedoch kein Meter Glasfaser verlegt.

Mit der Deutschen Telekom sei er stets im Gespräch gewesen, so Weber. Die Unternehmensvertreter kenne er noch aus seiner Zeit in der Kreisverwaltung als Breitbandkoordinator. Regio-Manager Gerd Schäfer begründet den Einstieg der Telekom in das 4000 Einwohner zählende Dorf mit veränderten wirtschaftlichen Parametern. Der Gemeinderat hat in der vergangenen Woche in nichtöffentlicher Sitzung für den Ausbau mit der Telekom gestimmt, so Niebuhr. „Es wird sich für die Telekom auf jeden Fall rechnen“, ist er sich sicher.

Hilft ein Strategiewechsel?

Die Telekom wollte bislang nicht in Lemberg einsteigen. Nun habe es einen Strategiewechsel gegeben, so Stiebitz: Nach größeren und mittleren Städten sollen künftig auch größere Dörfer wie Lemberg ausgebaut werden. Das habe auch mit dem Partner Glasfaserplus zu tun, der in der Fläche aktiv ist.

Im Gegensatz zu UGG mache die Telekom vor dem Spatenstich keine Vorvermarktung, sondern werbe während des Ausbaus um Verträge. Start sei am Samstag, 13. April, mit einer Informationsveranstaltung in der Freizeithalle. Zuvor stehe ein Infomobil ab Samstag, 6. April, am Wasgaumarkt; eine Woche später wolle die Telekom mit einem Infostand im Markt selbst Kunden gewinnen. Zudem werden Vertriebsmitarbeiter von Haus zu Haus gehen, kündigte Schäfer an. Verträge können auch im Telekom-Shop in Pirmasens abgeschlossen werden.

Annexe bleiben ein Problemfall

Wie andere Anbieter auch, wird die Telekom die Annexen vorerst nicht ausbauen – was dort für Unverständnis sorgt, wie Niebuhr berichtet. So sei von der Glashütte nach Langmühle bereits ein Glasfaserkabel verlegt worden, und vor den Toren des Kettrichhofes lägen ebenfalls Kabel. Hausanschlüsse in den Annexen sind dennoch nicht vorgesehen. Weber zeigt sich zuversichtlich, dass die Außenbereiche irgendwann folgen – voraussichtlich im Rahmen einer noch zu beschließenden Förderung für schwach versorgte Gebiete.

Stiebitz warb in Bezug auf die Annexen für eine unverbindliche Registrierung von Anschlusswünschen. „Wenn dann von 300 Haushalten mehr als 200 sich registriert haben, wird das für uns interessanter“, meinte auch Regio-Manager Schäfer. Vorerst bleibt es beim Ausbau für 1500 Haushalte im Hauptdorf.

Gerd Schäfer (links) von der Telekom präsentiert mit Bürgermeister Klaus Weber ein typisches Glasfaserkabel, während im Vordergrund Martin Stiebitz (Telekom) und Lembergs Ortsbürgermeister Martin Niebuhr den Vertrag für den Ausbau in Lemberg unterzeichnen. Foto: Klaus Kadel-Magin

Zur Werbekampagne des Anbieters 1&1 sagte Schäfer, dass 1&1 nicht selbst ausbaue, sondern nur Verträge einwerbe, die dann über Telekom-Leitungen bedient würden. Ein Hausanschluss der Telekom sei in jedem Fall nötig – auch wenn 1&1, O 2 oder ein anderer Anbieter das Internet liefere.

Was passiert mit den UGG-Kunden?

Lemberger, die bereits über UGG einen Vertrag mit O2 abgeschlossen haben, müssen diesen zunächst kündigen. Anschließend können sie einen neuen Vertrag mit O 2 abschließen, der dann über das Telekomnetz läuft – oder komplett zur Telekom wechseln, erläuterte Stiebitz. Der Hausanschluss kostet bis zum Ende des Ausbaus nichts. Danach werde er mindestens 1000 Euro teuer, so Schäfer.

Bürgermeister Niebuhr sorgt sich um die frisch ausgebaute Bergstraße, die erneut aufgerissen werden müsste. Stiebitz versicherte, der Ausbau werde ohne Schäden an Straßen und Gehwegen ablaufen. Weber kündigte an, auch in Lemberg einen Baubegleiter zu engagieren. In allen Orten, in denen bisher Glasfaser ausgebaut wurde, seien Baubegleiter auf 500-Euro-Basis eingestellt worden, die täglich kontrolliert hätten. „Wenn die wissen, da guckt jemand, arbeiten die gleich besser“, so Webers Erfahrung.

Wenig Hoffnung machten Stiebitz und Schäfer mit Blick auf die vielen Verteilerkästen im Ort. „Da stehen jetzt schon ziemlich viele und große davon im Dorf“, so Niebuhr, der nach dem Abbau der Kästen für die Kupferleitungen fragte. Langfristig sei zwar die Abschaltung des Kupfernetzes geplant, meinte Schäfer. Das werde aber noch dauern, da nicht nur die Telekom über Kupfer Leitungen anbietet, sondern auch andere Anbieter. Stiebitz betonte, die Telekom sei allein wegen der hohen Stromkosten am Abschalten interessiert. Glasfaser sei deutlich sparsamer und weniger anfällig für Ausfälle.

Die Pressestelle von UGG reagierte am Mittwoch nicht auf eine Anfrage zu den weiteren Plänen für Lemberg.