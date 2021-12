Laut Pressemitteilungen hat die Telekom ihr Netz in den Gemeinden Heltersberg, Hermersberg und Schmalenberg ausgebaut. In diesen Gemeinden sollen Nutzer zukünftig noch schneller im Internet surfen können.

Das maximale Tempo steigt laut Telekom beim Herunterladen auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). „Homeoffice und Homeschooling haben es gezeigt: Ein bisschen mehr Geschwindigkeit am eigenen Anschluss kann nicht schaden. Schließlich soll alles ruckelfrei laufen. Da hilft das Mehr an Bandbreite, das wir jetzt zur Verfügung stellen“, wird Unternehmenssprecher George-Stephen McKinney in den Mitteilungen zitiert. Kunden hätten damit nun einen „superschnellen Anschluss für Streaming, Gaming, Filme, Homeschooling und Homeoffice gleichzeitig.“

In Heltersberg sollen laut Telekom 320 weitere Haushalte von dem Netzausbau profitieren, insgesamt seien es nun 860, in Hermersberg kämen 75 weitere Haushalte hinzu, (insgesamt 505) in Schmalenberg gelte das Ganze nun für 270 Haushalte .

Die neuen Anschlüsse könnten telefonisch, online oder im Fachhandel gebucht werden. Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Tarifen der Telekom gibt es im Internet (www.telekom.de/schneller) und telefonisch für Neukunden, 0800 330 3000, Telekom-Kunden, 0800 330 1000, und kleine und mittlere Unternehmen, 0800 330 1300, jeweils kostenfrei.