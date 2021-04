Simone Götzl-Spreyers Werkstatt ist telefonisch wieder erreichbar. Sie wünscht sich, dass das so bleibt. Über ein Jahr lang war es nicht möglich, sie auf dem Festnetz in der Meisterwerkstatt Auto- und Motorrad Götzl in Höheischweiler zu erreichen. Als existenzbedrohend hat sie diese Zeit empfunden. „Möchte ich nicht wieder erleben“, sagt die Kfz-Meisterin.

Die Werkstatt gibt es seit 44 Jahren. Zunächst in Pirmasens ansässig, folgte 2005 der Standortwechsel nach Höheischweiler ins Gewerbegebiet „Nördlich der A62“. Seit 44 Jahren ist die Werkstatt Kunde der Deutschen Telekom – „und seit 44 Jahren haben wir die gleiche Telefonnummer“, sagt Simone Götzl-Spreyer. Doch wer ab dem 9. November 2019 die 74232 in Höheischweiler wählte, um einen Werkstattbesuch zu vereinbaren, erreichte niemanden. Das Telefon in der Werkstatt klingelte zwar zweimal, dann wurde der Anrufer aber automatisch mit dem Faxgerät verbunden. Auch das Internet funktionierte nicht mehr richtig.

Störungen gibt es immer wieder. Doch dass dieses Problem Götzl-Spreyers Leben über ein Jahr beeinflussen würde, mehrere Techniker nach den Ursachen forschen würden, ein ganzer Ordner Schriftverkehr mit der Telekom entstehen würde und das Unternehmen seiner langjährigen Kundin zwischenzeitlich kündigen wollte, weil sie keine Lösung für das Problem fand, „das hätte ich nicht erwartet“, bekennt die Kfz-Meisterin.

„Haben wir Ihr Anliegen gelöst?“

Als das Problem auftrat, meldete sie die Störung und erhielt einige Zeit später per Mail ein Schreiben der Telekom, das sie künftig in regelmäßigen Abständen erhalten sollte: „Sie hatten Kontakt mit dem Kundenservice der Telekom. Haben wir Ihr Anliegen gelöst?“ Nein, musste die Kfz-Meisterin immer wieder erwidern. „Wenn ich nicht so treue Stammkunden hätte, die wissen, wo sie mich finden, dann hätte ich den Betrieb schließen können“, sagt Götzl-Spreyer. Mancher habe vorbeigeschaut, „um zu sehen, ob es mich noch gibt“.

Nach jeder Meldung schrieb die Telekom: „Wir kümmern uns schnellstmöglich um die Störung an Ihrem Anschluss“. Das sei zwar passiert: „Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Techniker hier waren. Sogar ein Bautrupp war da“. Doch die Techniker kamen und gingen, das Problem blieb. Im Februar 2020 schrieb ihr die Telekom: „Es tut uns leid, dass wir Ihren Auftrag noch nicht erledigen konnten. Die Arbeiten sind doch aufwendiger als gedacht“. Das Unternehmen arbeite an einer Lösung und bitte um Geduld. Wenige Tage später wurde gemeldet, die Störung sei behoben. Das erwies sich als falsch. Der März verstrich, auch der April ging vorbei. Zwischenzeitlich hatten die Menschen Corona und seine Folgen kennengelernt. Götzl-Spreyer kämpfte weiter mit der Telekom-Technik. „Ich wollte doch nur wieder vernünftig erreichbar sein“, sagt sie.

Lösung: Schritt in die Vergangenheit

Anfang Juli erhielt sie zunächst einen Anruf der Telekom (aufs Handy) und kurz darauf ein Schreiben. Die Firma teilte Götzl-Spreyer mit, dass sie ihr keinen DSL-Anschluss mehr anbieten könne. Einer Mitnahme der seit 44 Jahren bestehenden Telefonnummer zu einem anderen Anbieter würde die Telekom zustimmen, auf die Erfüllung der Restlaufzeit bis Juli 2021 werde verzichtet. Ein anderer Anbieter, zu dem Götzl-Spreyer in ihrer Not vielleicht wechseln wollte, teilte ihr mit, dass er sie nicht als Kundin annehmen kann: Eine Prüfung habe gezeigt, dass auch das neue Unternehmen die technischen Probleme nicht lösen kann.

Götzl-Spreyer schaltete einen Anwalt ein. Jürgen Walch, Mitarbeiter der Rechtsanwaltskanzlei Hartmut Seibel, nahm sich des Vorgangs an und war wenig erfreut, als er in der Kündigungsbestätigung der Telekom den Standardsatz las: „Wir bedauern, Sie als Kundin zu verlieren“. „Die haben doch gekündigt“, sagt Walch. Deshalb und weil die Kfz-Meisterin lange für Leistungen gezahlt hat, die nicht erbracht worden waren, wurde entschieden, keine weiteren Rechnungen zu zahlen. Nun war eine weitere Stelle der Telekom involviert: Götzl-Spreyer bekam Mahnungen. Es folgte weiterer Schriftverkehr, auch Schreiben an die Bundesnetzagentur und den Telekom-Vorstand. „Leider haben wir von diesem keine Antwort erhalten“, bedauert Walch. Aber immerhin wurde doch noch eine Lösung gefunden – durch einen Schritt zurück in die Vergangenheit statt in die Zukunft. Götzl-Spreyer erhielt Anfang Dezember wieder einen analogen Telefonanschluss. „Mein Geschäft ist wieder erreichbar, und ich kann das Fax nutzen.“ Mit dieser Lösung kann Götzl-Spreyer leben. Dass just am Tag, nachdem die Technik wieder funktionierte, noch eine Mahnung der Telekom einging, „konnte ich nach dem ersten Schrecken mit Humor nehmen“. Inzwischen hat die Telekom, wie zugesagt, die gesamten Grundgebühren zurückerstattet sowie die Anwaltskosten beglichen. „Dass sie nicht erreichbar war, hat sie sicher manchen Auftrag gekostet“, sagt Jürgen Walch. Das lasse sich aber konkret nicht nachweisen und deshalb kein Schadensersatz geltend machen.