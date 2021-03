Der Anrufer ist nicht erreichbar, und surfen im Internet ist nicht möglich. Mit diesem Problem kämpfen die Bürger in Nünschweiler in den vergangenen Tagen immer wieder, auch aktuell gerade. Die Pfalzwerke arbeiten derzeit am Stromnetz. Dabei wurden mehrfach Telefonleitungen unterbrochen, teilte Bürgermeister Jürgen Beil mit.

Hintergrund für die Probleme bei Telekommunikation und Internet sind Arbeiten an den Stromleitungen auf der Bärenhütte. Dabei seien schon dreimal Telefonleitungen gekappt worden, teilte Bürgermeister Jürgen Beil (CDU) dem Gemeinderat am Montag mit.

Die Störung, von der aktuell Nünschweilerer Nutzer betroffen sind, soll spätestens am Donnerstag behoben werden. Die Pfalzwerke sind derzeit mit dem Stromleitungsbau beschäftigt, modernisieren das Netz und entfernen alte Masten. Unter anderem wird das Stromnetz fit gemacht, um Solarstrom zu transportieren, der künftig mittels Fotovoltaikflächen, die auf dem ehemaligen Bundeswehrgebäude installiert werden, gewonnen wird.

Ursprünglich sei geplant gewesen, dass die Arbeiten am Stromnetz Anfang April starten. „Am 20. März erhielt ich eine Mail, dass die Bauarbeiten bereits am 18. März begonnen haben.“ Beil bedauerte, dass die Kommunikation nicht reibungslos verlaufen sei. Deshalb habe er die Bürger nicht rechtzeitig informieren können.