Die Schmiedstraße in Busenberg ist stellenweise sehr schmal, eine schwierige Einmündestelle sorgt für Probleme. Nun soll der Bereich zur Einbahnstraße werden.

Die Schmiedstraße im östlichen Ortsbereich soll zwischen der Einmündung Hohlstraße und der Einmündung Hauptstraße, Ortsausgang Richtung Bad Bergzabern in Fahrtrichtung Hauptstraße, zur Einbahnstraße ausgewiesen werden. Nach einem Ortstermin des Bauausschusses und einer Anliegerversammlung lag die Entscheidung nun dem Gemeinderat zum Beschluss vor. Dies sei wegen der geringen Fahrbahnbreite der Schmiedstraße zur Vermeidung von Begegnungsverkehr und wegen der Einmündungssituation von der Hauptstraße kommend sinnvoll. Zudem werde von der Einmündung aus Bergzabern her zu schnell in die Schmiedstraße eingefahren, obwohl dort bereits Bodenschwellen eingebaut sind.

Die geplante Verkehrsregelung fand im Rat keine ungeteilte Zustimmung. Markus Hemmer sprach sich dagegen aus. „Wir machen da ein Fass auf. Andere kritische Stellen im Dorf werden folgen, auch bezüglich zu hoher Fahrgeschwindigkeiten“, meinte er und nannte die Triftstraße und die Eichelbergstraße. Es sei schwierig, wenn von Bergzabern kommende Lastwagen in die Höhstraße einbiegen müssten. Bezüglich der Geschwindigkeit räumte Ortschef Müller ein, dass die vorhandenen Bodenschwellen zu hoch seien. Der nächste Schritt zur Lösung des Geschwindigkeitsproblems sei, in der Schmiedstraße Parkboxen

einzuzeichnen. Vor der Entscheidung gab er zu bedenken, dass der Einbahn-Vorschlag vom Bauausschuss gekommen sei und alle Anlieger dafür waren. Bei der Abstimmung votierten sieben Räte für die Einbahnregelung, drei dagegen, zwei enthielten sich. Müller: „Nach Beendigung der Baustelle werden wir die Einbahnstraße einrichten.“