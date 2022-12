Mehr Platz für Begegnung, Teilhabe und einen selbstbestimmten Alltag – das Teilhabezentrum (THZ) Rodalben ist zum 1. Dezember in moderne, helle und weitläufige Räume in der Friedrich-Ebert-Straße 24 umgezogen.

Das Angebot der gemeindepsychiatrischen Pfalzklinikum-Einrichtung Betreuen-Fördern-Wohnen war bislang ganz in der Eichenstraße 8 ansässig. Dort vereinten sich Wohn-, Tages- und Assistenzangebote für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in einem Gebäudekomplex. Mit dem Umzug werden die Angebote räumlich getrennt: Die Klienten wohnen weiterhin in ihren Einzelappartements und Wohngemeinschaften in der Eichenstraße; die individuelle Begleitung durch das Assistenzteam bleibt rund um die Uhr bestehen. Tages- und Freizeitangebote, Ergotherapie oder gemeinsames Essen finden ab sofort in der Friedrich-Ebert-Straße statt, die fußläufig vom Wohnbereich erreichbar ist. Auch die Personalräume für das Assistenzteam sind in den neuen Räumen untergebracht.

„Indem wir Wohnen und Tagesangebote trennen, möchten wir die Selbstbestimmung unserer Klientinnen und Klienten fördern. Wie bei den meisten anderen Menschen auch, kommen Arbeit, Beratungs- oder Freizeitangebote nicht zu ihnen nach Hause. Die Klienten müssen ihren Tag strukturieren, Termine einhalten, die Fahrt oder den Fußweg dorthin einplanen. Gleichzeitig können sie entscheiden, wann sie sich ins Private zurückziehen wollen. Wir begleiten die Klienten dabei mehr oder weniger – je nach individuellem Bedarf“, erklärt Susanne Trapp, Fachbereichsleiterin des THZ.

Eigene Ideen fördern Selbstbestimmung

Die Räume in der Friedrich-Ebert-Straße würden sich zudem eignen, um neue Konzepte von Betreuen-Fördern-Wohnen umzusetzen: Beispielsweise sollen Tagesangebote gemeinsam mit den Klienten entwickelt und organisiert werden: Sie bestimmten dann selbst, ob ein Raum beispielsweise für einen Haushaltskurs, für Tanzabende oder eine Kaffeeecke genutzt werden soll. „Selbst Ideen zu entwickeln und umzusetzen, gemeinsam ein Angebot zu organisieren und zu betreuen – auch das fördert Selbstbestimmung und Eigenständigkeit im Alltagsleben“, erklärt Trapp.