Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Hauensteiner Friedenskirche wurde im Juli in einem denkwürdigen Gottesdienst, den der Speyerer Generalvikar Sturm zelebriert hatte, profaniert. Das 1972 eingeweihte Gotteshaus im Ortsteil Hinter dem Felsen wurde also „entweiht“ und für eine weitere Verwendung freigegeben. Während schon länger feststeht, dass das Gebäude an die Ortsgemeinde übergeht und wohl abgerissen wird, gibt es nun auch eine Verwendung für einen Großteil der Sakralgegenstände.

Es sei „eine große Aufgabe, das Inventar aus der Kirche in gute Hände weiterzugeben“, konstatiert nun Pfarrer Ulrich Nothhof. Und er kann mittlerweile