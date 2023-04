130.000 Euro hat sich der Landkreis Südwestpfalz die Modernisierung seines Einsatzleitwagens kosten lassen. Nun sei man auf dem neuesten Stand der Technik, wie Landrätin Susanne Ganster (CDU) am Freitag bei der offiziellen Vorstellung informierte.

Jeder Landkreis verfügt über ein solches Fahrzeug, das bei Großereignissen zum Einsatz kommt. Für Tageseinsätze steht zudem in jeder Verbandsgemeinde ein kleinerer Einsatzleitwagen bereit. „Wir haben es uns reiflich überlegt, ob wir ein komplett neues Fahrzeug anschaffen oder das vorhandene modernisieren“, meinte Katastrophenschutzinspekteur Stiven Schütz vor Ort. Dies hätte jedoch weit über eine halbe Million gekostet. Zudem sei das Altfahrzeug in noch gutem Zustand gewesen, so dass die Entscheidung für eine grundlegende Erneuerung der Technik gefallen sei.

In zwei Bereiche ist der Einsatzleitwagen gegliedert: das Gros an Technik steckt im Kommunikationsraum, in dem bis zu vier Personen sämtliche Telefonate, den Funkverkehr und die Datenverbindungen ins Internet abwickeln. Hierfür wurde die gesamte Computertechnik grundlegend erneuert, zudem erleichtert Touchbedienung das Arbeiten. Der zweite Raum steht für Lagebesprechungen zur Verfügung. Große Monitore erlauben eine komfortable Darstellung der Informationen, und ein Videokonferenzsystem schafft zusätzliche Flexibilität. Der Einsatzleitwagen ist außerdem mit dem Starlink-System ausgestattet, das beim Ausfall der Mobilfunk- und Stromnetze eine Internet-Verbindung ermöglicht.