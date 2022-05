Literatur läuft in Schindhard. Das haben die Macher des „Bücherheisels“ schon festgestellt. Jugendbücher fehlen allerdings noch. Am Samstag haben die Schindharder ihr „Heisel“ offiziell eingeweiht, zum Ausklang ihres Umwelttages.

Rund zwei Stunden lang waren Freiwillige zunächst am Samstagvormittag auf den Wald- und Radwegen in und um Schindhard herum unterwegs, um Müll einzusammeln. Die Aktion fand schon mehrere Male statt, in diesem Jahr war es der erste Umwelttag. Ungefähr neun Säcke Müll waren zusammengekommen. Dennoch hatte Ortsbürgermeister Tobias Herberg Erfreuliches zu vermelden: Besondere Funde seien dieses Mal ausgeblieben, man habe im Schnitt weniger Müll als beim Umwelttag im vergangenen Herbst gefunden.

Abgerundet wurde der Umwelttag durch ein gemeinsames Grillen der Helfer an der Bushaltestelle am Dorfbrunnen – verknüpft mit der Einweihung des neuen Bücherhauses, dem „Bücherheisel“. Seit 9. März steht das kleine Holzhaus, das einem Gartenhaus ähnelt, an der Bushaltestelle. Sofort war das Interesse der Schindharder geweckt worden, die schon versucht hatten, durch das kleine Fenster einen Blick in das Häuschen hineinzuwerfen. Die Türen blieben allerdings bis zum 12. April verschlossen, erst da öffnete das „Bücherheisel“ seine Pforten.

Tauschbörse für Leseratten

Die Idee zu einer solchen Tauschbörse sei schon vor den letzten Kommunalwahlen aufgekommen. Nun habe man sie auch in die Tat umgesetzt. Es funktioniert so: Wer zu Hause noch Bücher hat, die er gerne teilen möchte, der kann sie jederzeit in das „Bücherheisel“ stellen. Lesefreudige finden dort auf zwei Quadratmetern eine Auswahl, die von Fantasy über Kochbücher bis hin zu Kinder- und Jugendliteratur reicht, und können sich ihre Favoriten dann mitnehmen. Mittlerweile haben es auch Spiele in das Häuschen geschafft.

„Am Anfang war eine alte Telefonzelle als Unterbringung im Gespräch, da mussten wir aber schnell feststellen, dass das zu teuer ist“, erzählt Gemeinderatsmitglied Michael Müller, der Teil der Planungsgruppe rund um das „Bücherheisel“ war. Bei einer Firma im Nachbarort sei man dann fündig geworden und habe für zirka 550 Euro das Holzhaus gekauft. Übernommen haben die Kosten die Mitglieder des Gemeinderates, die dafür ihre Sitzungsgelder gespendet haben. Das literarische Angebot an der Hauptstraße werde gut angenommen, das sei der Planungsgruppe schon aufgefallen. Vor allem Jugendbücher fehlen in den nach Rubriken sortierten Regalen des Bücherhauses. Demnächst soll noch ein Licht installiert werden, damit man auch in den dunkleren Abendstunden im „Bücherheisel“ noch Lesestoff findet.