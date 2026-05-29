Bürger der Verbandsgemeinde Edenkoben, die einen Befall ihres Grundstücks mit der invasiven Ameisenart Tapinoma magnum vermuten, sollten dies der VG-Verwaltung melden.

Dazu ruft diese in einer Mitteilung auf. Betroffene können in der Verbandsgemeindeverwaltung oder im Rathaus ihrer Ortsgemeinde ein verschließbares Reagenzglas abholen, in dem sie eine oder mehrere Ameisen – tot oder lebendig – einsammeln sollten. Versehen mit Name, Anschrift, Datum und Ort des Fundes sowie E-Mail-Adresse, können sie das Behältnis wieder zurückbringen.

Die Verbandsgemeindeverwaltung weist darauf hin, dass nur die ausgegebenen Reagenzgläser verwendet werden sollen, weil nur darin eine Bestimmung möglich sei. Das Ergebnis wird den Betroffenen dann mitgeteilt. Ansprechpartnerin bei der VG-Verwaltung ist Monika Damian vom Fachbereich Bürgerdienste (montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 11 Uhr), Telefon 06323 959226, E-Mail schaedlingsbekaempfung@vg-edenkoben.de. rhp