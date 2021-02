Die Talstraße in Hornbach soll 2022 ausgebaut werden. Dabei wollen die Werke der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land auch Kanal und Wasserleitungen in der Straße erneuern.

„Die Leitung ist sehr alt, und auch der Kanal ist nicht in einem guten Zustand“, berichtete Werkleiter Eckart Schwarz am Mittwoch in Hornbach dem Werksausschuss. Das Gremium sprach sich einstimmig dafür aus, die Planungen für 63.000 Euro an das Büro SDU-Plan in Waldfischbach-Burgalben zu vergeben. Nach Schätzungen der Werke kostet der neue Kanal 200.000 Euro, die neuen Wasserleitungen 130.000 Euro. Für den Straßenausbau hat die Stadt Hornbach Fördermittel vom Land bewilligt bekommen.