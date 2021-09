Tagpfauenauge

Auffällig sind beim Tagpfauenauge die vier großen Augenflecken auf der Oberseite der Vorder- und Hinterflügel. Im Herbst sieht man den Falter oft an faulen Äpfeln im Gras naschen. Die dunkle Saumnaht und die gezackten Flügelränder kennzeichnen den Falter.

Schwalbenschwanz

Er zählt zu den schönsten europäischen Tagfaltern. Eindrucksvoll ist sein flatternder und segelnder Flug. Der Schwalbenschwanz lebt auf blütenreichen Wiesen, Trockenrasen und Gärten. Er ist mit bis zu acht Zentimetern Spannweite einer der größten Schmetterlinge Mitteleuropas. Auf unserem Bild hat er mit Herbstbeginn schon viel von seinem sonst leuchtendem Strohgelb mit dem glänzenden schwarzen Streifenmuster eingebüßt. Die blauen Punkte und die zwei leuchtenden orangeroten Flecke in der Schwanzgabel sind schon nicht mehr zu erkennen.

Admiral

Er hat samtig schwarze Vorderflügeloberseiten. In der Mitte verläuft eine breite gezackte ziegelrote Binde. Die tiefschwarzen Spitzen der Vorderflügel haben einen großen weißen Balken und kleine weiße Flecken. Die Hinterflügel sind durch eine orangerote Binde am Flügelaußenrand gekennzeichnet. Er hat eine Flügelspannweite bis sechs Zentimeter.

Spanische Flagge oder Russischer Bär

Wie die Tagfalter kann man den Russischen Bären im Sonnenschein beim Blütenbesuch beobachten. Er meidet die Mittagsstunden zur Nahrungssuche. Wie der Name verrät, gehört er zur Familie der Bärenfalter. Die auffallende Färbung bezeichnen die Naturkenner als Schrecktracht, sodass selbst die Vögel so gefärbte Lebewesen meiden. Ab Juli und August taucht der Russische Bär in der Natur erst auf.