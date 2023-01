Die Lücke, die die überraschende Schließung einer Tagespflegeeinrichtung für Senioren zum Jahreswechsel aufgetan hat, lässt sich so schnell nicht schließen. Auch die Verbandsgemeinde kann den Angehörigen keine Lösung in Aussicht stellen.

Sehr erfreulich sei die Tatsache, dass die Johanniter das ehemalige Seniorenheim auf Maria Rosenberg gekauft hätten, um dort Angebote für Senioren zu unterbreiten, sagte Verbandsbürgermeister Felix Leidecker bei der Ratssitzung am Mittwoch. Da es noch einige Zeit dauere, bis dieses Angebot in Anspruch genommen werden kann – die Johanniter peilen wie berichtet eine Eröffnung im Jahr 2024 an -, helfe das momentan nicht den Angehörigen der Personen, die bis Jahresende die Tagespflegeeinrichtung eines privaten Anbieters besucht haben. Diese wurde wie berichtet geschlossen.

Als der Betreiber die Schließung angekündigt hatte, hätten sich die Angehörigen der betroffenen Menschen auch an die Verbandsgemeinde gewandt und um Hilfe gebeten. Es sei keine originäre Aufgabe der Verwaltung, aber man sehe die sehr, sehr schwierige Situation, in der sich die Besucher der Tagespflege und ihre Angehörigen befinden, sagte Leidecker. Deshalb habe man Gespräche geführt. Verpflichten könne man allerdings niemanden, ein Angebot zu unterbreiten. Alternativen gebe es derzeit nicht, weil unter anderem Personal fehle und ein weiterer Faktor die veränderte Förderkulisse sei, wies Leidecker auf die geänderte Leistungsvergütung hin, die auch beim Aus der Tagespflege ein Faktor war. Auf die Schnelle, bedauerte er, werde es wohl keine Lösung geben.