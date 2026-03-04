Unter dem Motto „Vielfalt für Gesundheit“ stellt das Gesundheitsamt seine breite Aufgabenpalette vor.

Am Donnerstag, 19. März, lädt das Gesundheitsamt Südwestpfalz anlässlich des Tags des Gesundheitsamts zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Veranstaltung findet von 11.30 bis 16.30 Uhr im Kreistagssaal der Kreisverwaltung, Unterer Sommerwaldweg 40–42 in Pirmasens, statt. Zuständig ist das Amt für den Landkreis Südwestpfalz sowie die kreisfreien Städte Pirmasens und Zweibrücken.

Das Robert-Koch-Institut rief 2019 den Tag des Gesundheitsamts ins Leben. Der 19. März ist der Geburtstag des Arztes und Sozialmediziners Johann Peter Frank, der als Begründer des öffentlichen Gesundheitsdienstes gilt und in Rodalben geboren wurde. Der Aktionstag macht die Bedeutung der Gesundheitsämter als zentrale Säule des Bevölkerungsschutzes sichtbar.

Die Fachdienste informieren an diesem Tag an Ständen und stehen für Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern bereit. Zudem gibt es Einblicke in verschiedene Berufsbilder im öffentlichen Gesundheitsdienst. Ergänzt wird das Programm durch den Stand „Klima und Gesundheit“, den die Klimaschutzmanager des Landkreises und der Stadt Zweibrücken unterstützen. Interaktive Angebote, ein Quiz und ein Gewinnspiel runden die Veranstaltung ab. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gäste jeden Alters sind willkommen. Die Kreisverwaltung ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln über die gleichnamige Haltestelle der Buslinie 202 erreichbar. Auf dem Gelände stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung; empfohlen wird die Nutzung der Stellflächen am Unteren Sommerwaldweg.