Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Kreis setzt bei den Schulen auf Digitalisierung: iPads für Schüler, Smartboards für Klassenräume oder die Erneuerung der technischen Voraussetzungen sind an mehreren Schulen in der Südwestpfalz geplant.

Die Digitalisierung der Schulen wird vorangebracht. Für die Realschule plus in Hauenstein werden 75 iPads als Mietkauf angeschafft. Die iPads werden klassenweise angeboten. An der Schule