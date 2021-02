741 Tablets sind in der Kreisverwaltung angekommen und werden dort für die Schulen vorbereitet. Sie sollen an Schüler ausgeliehen werden, die zuhause nicht über ein solches mobiles Endgerät zum Lernen verfügen können.

Die Ausstattung mit mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler wird aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes finanziert. Kinder aus wirtschaftlich schwächeren Haushalten sollen damit kostenlos ein digitales Endgerät ausleihen können, um am Fernunterricht teilnehmen zu können wie auch am digital gestalteten Unterricht in der Schule. Die Vorbereitungen im Landkreis Südwestpfalz waren dafür bereits vor einigen Wochen angelaufen. Die Liefertermine für die Geräte wurden jedoch nach Information des Kreises nicht eingehalten.

Aktuell werden beim Kreis die insgesamt 741 iPads initialisiert, was je Gerät etwa zehn Minuten dauert. Die iPads wurden nach den spezifischen Anforderungen der Schulen mit den dort eingesetzten Apps ausgestattet. Die Schulabteilung habe aber bereits damit begonnen, Geräte an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises auszugeben, freut sich Landrätin Susanne Ganster, dass die nächsten Schritte nun schneller ablaufen werden.

Schule entscheidet, wer ein Gerät bekommt

Voraussetzung zur Ausleihe für die aus dem Sofortausstattungsprogramms des Bundes angeschafften mobilen Endgeräte ist, dass aus Sicht der Schule ein besonderer Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte besteht. Welche Schülerinnen und Schüler ein Gerät erhalten, entschied die jeweilige Schule nach individueller pädagogischer Einschätzung des Einzelfalles. Bei den Geräten handelt es sich um iPads, die für den schulischen Gebrauch bestimmt und entsprechend konfiguriert sind. Nur iPads entsprechen laut Kreis den gebotenen Sicherheitsstandards, weshalb auf diese Geräte zurückgegriffen wird. Wichtig sei nun, dass die Tablets pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden, ergänzt Ganster.