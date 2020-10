Kochen vor laufender Kamera? Vor nicht allzu langer Zeit hätte Gabi Pertsch noch dankend abgewunken. Doch 2018 brachte ihr Mann Hans Pertsch ein SWR-Fernsehteam mit nach Hause, um Hoorische zu kochen. Wie es dazu kam, und warum sich die Eppenbrunner nun ein zweites Mal beim Kochen über die Schulter schauen ließen.

In der Heimatwoche zeigt der Südwestrundfunk aktuell, wie vielfältig die Südwestpfalz ist. Dabei geht es unter anderem ums Essen. Am Donnerstag kocht Susanne Nett, die Rezeptsucherin des SWR, mit drei Köchen Leckeres rund um den Apfel. Mit dabei sind auch Gabi und Hans Pertsch, sozusagen alte Bekannte von Susanne Nett. Denn die Rezeptsucherin war schon einmal bei den Pertschs zu Gast. Für das TV-Format wird Nett von ihrer Redaktion stets mit einem Rezept in eine bestimmte Stadt geschickt. Dort soll sie herausfinden, was sich hinter dem Gericht verbirgt. Und sie sucht nach Hobbyköchen, die gemeinsam mit ihr kochen.

„Hoorische, ja, die kennen wir“

Das klappt allerdings nicht immer auf Anhieb, weiß Hans Pertsch zu berichten. Der 68-Jährige arbeitet als freier Journalist für die Pirmasenser Zeitung und erhielt 2018 den Auftrag, die SWR-Moderatorin bei ihrer Suche nach Hobbyköchen in Pirmasens zu begleiten. Hoorische sollte es geben, also etwas, mit dem die Pirmasenser durchaus etwas anfangen können. Die Leute waren offen, als sie auf der Straße angesprochen wurden: „Hoorische, ja, die kennen wir“, „Ja, die gibt es bei uns öfter“, ließen die Pirmasenser verlauten. Aber als es darum ging, das SWR-Team zum Kochen in die eigene Küche einzuladen, war es mit der Aufgeschlossenheit vorbei, erinnert sich Hans Pertsch schmunzelnd. Nachdem Fernsehteam und Pertsch über 30 Minuten erfolglos durch Pirmasens gestreift waren, zückte der Eppenbrunner das Handy und rief seine Frau an. Was sie denn davon halte würde, wenn der SWR zum Kochen vorbeikommt. Nicht sonderlich viel, machte Gabi Pertsch ihrem Mann deutlich. Doch der meldete sich nach einer Stunde erneut. Bislang hatte kein Pirmasenser angebissen. Also vielleicht doch nach Eppenbrunn? Wieder lehnte Gabi Pertsch ab. „Ich habe dann auch bei Bekannten nachgefragt“, schildert Hans Pertsch die Suche – vergebens. Also ein dritter Anruf bei seiner Frau Gabi: „Wir kommen jetzt.“

Die komplette Küche umgebaut

Während die notwendigen Zutaten besorgt wurden, hatte Gabi Pertsch Zeit, die Ankunft des Fernsehteams vorzubereiten. Dann bevölkerten neun Personen die Wohnung: Tontechniker, Kameraleute, Maskenbildner. Die Küche wurde umgebaut, die Pertschs wurden für den Auftritt vor der Kamera geschminkt, anschließend ging es ans Kochen. Vier Stunden dauerte die Aufnahme, dann war die Sendung im Kasten. Noch immer werden sie ab und an auf ihren Auftritt in der Sendung angesprochen. Dass sie noch ein zweites Mal mitmachen würden, war allerdings nicht geplant. Bis sich der Südwestrundfunk in diesem Jahr meldete. Für die Heimatwoche würde man gerne etwas Saisonales kochen. Dafür suchte der SWR nach ehemaligen Teilnehmern der Sendung.

Beim zweiten Mal gibt es Grumbieresupp

Gabi und Hans Pertsch kannten das Prozedere, also willigten sie ein, erzählt die 70-Jährige. Grumbieresupp und Appelrädle sollte es geben. Pfälzer Hausmannskost, die im Hause Pertsch immer mal wieder auf den Tisch kommt. Auch wenn der Haushalt kein rein pfälzischer ist: Hans Pertsch ist in Karlsruhe geboren, lernte seine Gabi, eine Ur-Eppenbrunnerin, einst im Jugoslawien-Urlaub kennen. Seit Jahrzehnten lebt das Ehepaar schon gemeinsam in der Südwestpfalz. „Ich habe es nie bereut, hierhergezogen zu sein“, betont Hans Pertsch.

Für das Kochen ist indes vor allem Gabi Pertsch zuständig. „Wir verstehen uns bei allem hervorragend, aber das Kochen, das klappt nicht so zusammen“, sagt Hans Pertsch lachend. Und Gabi Pertsch ergänzt: „Kochen muss man mit Herz und Gefühl.“ Ihr Mann helfe beim Schälen und Schneiden, aber so richtig mag er die Hilfsjobs nicht. Für ihren zweiten Auftritt bei der Rezeptsucherin banden sie sich aber wieder gemeinsam die Schürzen um. Das Format war – auch coronabedingt – anders als beim ersten Mal. Lediglich ein Tontechniker und ein Kameramann waren nach Eppenbrunn gekommen. Allerdings standen vier Köche gleichzeitig am Herd – jeder in der eigenen Küche: In Landau kochte Ute Sauter einen „Apfel-Plotzer“. In Forst an der Weinstraße stand Profikoch Philipp Arens am Herd. Bei ihm gab es Rehrücken im Semmelknödelmantel mit Apfelchutney und Steinpilzen. Susanne Nett machte in Haßloch einen Pfälzer Apfel Pie mit Vanilleeis.

Geschmackstest bestanden

Verbunden waren die vier Küchen über eine Videoschalte. „Dafür stand auf dem Küchentisch ein Laptop“, erzählt Gabi Pertsch. Über diesen sahen die beiden die anderen Teilnehmer. Ein Aufbau mit Tücken: Wenn man am Herd stand, die Abzugshaube lief, war kaum zu verstehen, was gesprochen wurde. „Ob unsere Antwort immer zur Frage gepasst hat, wissen wir nicht so genau“, sagt Hans Pertsch lachend. Den Geschmackstest haben Grumbieresupp und Appelrädle indes bestanden: Nach dem Dreh haben die Pertschs und das SWR-Team zusammen gegessen und es ist kein Bissen übriggeblieben.

Sendung

Wer sehen möchte, wie Gabi und Hans Pertsch zusammen Grumbieresupp und Appelrädle kochen, der hat am Donnerstag, 29. Oktober, 18.15 Uhr, die Gelegenheit dazu. Dann läuft „Die Rezeptsucherin zu Hause“ im SWR-Fernsehen.