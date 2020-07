Der SV Hochstellerhof erhält einen Landeszuschuss von 16.200 Euro für den Bau einer Beregnungsanlage für den Sportplatz. Das hat der Landtagsabgeordnete Alexander Fuhr (SPD) mitgeteilt.

Etwa die Hälfte aller Sportvereine in Rheinland-Pfalz unterhält eigene oder langfristig gepachtete Sportanlagen, heißt es in der Mitteilung. Für die Vereine seien Unterhaltungs- und Baumaßnahmen mit enormen finanziellen Anstrengungen verbunden. Um die Vereine zu unterstützen, gibt es im Landeshaushalt für das laufende Jahr einen Topf über 16,7 Millionen Euro zur Förderung von Sportanlagen. Zwei Millionen stehen für ein Sonderprogramm bereit, aus dem kleinere Baumaßnahmen gefördert werden. Davon profitiert nun der SV Hochstellerhof. Für den Bau der Beregnungsanlage zur Bewässerung wird auch eine Brunnenbohrung notwendig. Die 16.200 Euro aus Landesmitteln entsprechen 35 Prozent der Investitionskosten. Mit dem Programm werden Baumaßnahmen und Sanierungsprojekte aus allen Bereichen unterstützt, so Alexander Fuhr. Die Aufwendungen müssen dabei zwischen 10.500 Euro und 75.000 Euro betragen.