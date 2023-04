Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob Essen oder Kunst – bei Susanne Maurer dreht sich alles um Pflanzen. Mit ihrer „Cuisine naturelle“ und ihrem Atelier „Fimabelle“ will sie Menschen für die Natur begeistern. In Workshops zeigt sie, welche Schätze, nicht nur für die Küche, in unserer Umgebung zu finden sind.

Ob Wildkräuterspinat garniert mit Gänseblümchen, Linsensalat mit Giersch und Rauke oder Malvengemüse – in der Küche von Susanne Maurer geht es bunt