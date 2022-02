Susanne Münch ist jetzt auch offiziell Rektorin der Grundschule in Hauenstein, die sie bereits seit einem Jahr kommissarisch geleitet hat.

Am Freitag erhielt sie in Rahmen einer – coronabedingt – kleinen Feier aus der Hand von Claudia Sahner, der Schulaufsichtsbeamtin aus der ADD, die Ernennungsurkunde zur Schulleiterin. Susanne Münch habe sich „ganz bewusst für die Leitung dieser Schule entschieden, die sie seit 2005 als Konrektorin zusammen mit Vorgängerin Elke Kipfstuhl und Vorgänger Erich Hepp weiterentwickelt hat“, führte Claudia Sahner aus. Man spüre bei ihrer Arbeit immer wieder, „wie sehr ihr die Kinder am Herzen liegen“. Und es werde auch deutlich, „wie sehr das Kollegium und alle an der Schule Beteiligten mitziehen“. In einer „guten Schule“ seien viele Felder zu beackern, sagte die Schulaufsichtsbeamtin: Unter anderem seien pädagogische und didaktische Prozesse zu initiieren und zu begleiten und damit die Schulentwicklung im Auge zu behalten. Auch die Administration fordere gerade in diesen Zeiten der Pandemie hohe Aufmerksamkeit. Sie wünsche Susanne Münch, die „notwendige Ausdauer und Mut und Kraft, Dinge, die sich bewährt haben, zu belassen und, wo notwendig, Veränderungen durchzuführen“.

Bürgermeister Patrick Weißler gratulierte für den Schulträger zur Ernennung: „Wir sind froh, dich zu haben“, sagte er. Er erlebe, dass Susanne Münch die Schule mit „Herz, Verstand und hoher Kompetenz“ leite. Und er versprach, dass die Kommune die Schule „wie bisher und auch auf kurzem Dienstweg unterstützen“ werde, wo immer es möglich ist. Elternsprecher Marco Sturm konstatierte: „Wir wissen, was wir an Susanne Münch haben.“ Zu ihr habe man „tiefes Vertrauen“ und gehe „mit ihr durch dick und dünn“.

Lieber Lehrerin als Höhlenforscherin

Die kleine Feier im Pausenhof, an der Corona bedingt nur wenige Gäste teilnehmen, verfolgten die rund 200 Kinder der überwiegend dreizügigen Schule von den Fenstern ihrer Klassenzimmer aus. Ihnen erzählte die vertraute Schulleiterin, wie sie zum Beruf gefunden habe. Eigentlich habe sie, als sie selbst als Kind diese Schule besucht habe, „Höhlenforscherin oder Ägyptologin“ werden wollen. Die Arbeit bei und mit den Georgs-Pfadfindern, die Gruppenstunden und Zeltlager, hätten ihr aber einen anderen Weg gezeigt: „Ich will mit Kindern zu tun haben.“

Und so habe sie sich für den Lehrerberuf entschieden. Und sie sei einfach froh, dass sie ihr Weg an dieses „schöne Schulhaus zu freundlichen Kindern und zu einem engagierten Kollegium“ geführt habe. „Ich bin froh, genau hier zu sein. Und es ist ein Glück, dass ich nicht Höhlenforscherin geworden bin“. Das sehen die Kinder offenbar genauso: Sie applaudierten ihrer Schulleiterin lange und laut.

In Hauenstein verwurzelt

Mit Applaus hatten sie auch nicht gespart, als zwei Klassen unter der Leitung von Annette Braun und Sonja Johann mit Ukulele und Stimme, auf Deutsch und auf Englisch die Feier musikalisch umrahmten.

Susanne Münch ist 50 Jahre alt und in Hauenstein aufgewachsen. Nach dem Abitur in Annweiler studierte sie Grundschullehramt in Landau und unterrichtete zunächst in Wilgartswiesen und an der Pirmasenser Husterhöhschule. Die Mutter von vier Kindern ist seit über 20 Jahren Mitglied des Ortsgemeinderates.