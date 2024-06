Vor einem halben Jahr schloss der Supermarkt in Heltersberg. Jetzt besteht die Chance, diese Lücke in der Nahversorgung zu schließen.

Der Gemeinderat hat zugestimmt, ein Investor will die Räume anbieten, und der Anbieter MyEnso Supermarkt ist bereit, nach Heltersberg zu kommen – vorausgesetzt die Bürger möchten das

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

und nsid tishrrisee e,tbier sda eeslhcnossghaintcfe zpKtnoe trmanztiueg. In dre uatinMigS-z athet erd ebrrgelHterse Gm,tnrieaede red nov gnneBi an inerth dem rPtoekj snad,t cloahmn ita&eultbk,g;frm das von esmitieGdneee sau laels egtna ,wdri um den tmparSuerk nsi orDf zu n.nebrig Wo etnis sad uGssatah &am