Sturm Sabine und der Borkenkäfer haben 2020 den Niederschlettenbacher Gemeindewald gebeutelt. Das berichtete Revierleiterin Susanne Rolland vom Forstamt Wasgau bei der Gemeinderatsitzung am Donnerstag. Der Sturm habe alleine 350 Festmeter Holz umgeworfen.

Die Schäden wirkten sich auf die Einschlagsmenge aus. Von den geplanten 1600 Festmetern wurden 1000 Festmeter weniger eingeschlagen. Dies war mit ein Grund, dass das Wirtschaftsergebnis ein tiefes Minus von 11.200 Euro einbrachte. Ein Zuschuss für das Aufarbeiten der Käferfichten von 1800 Euro war da nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Rolland stellte den Wirtschaftsplan für 2021 vor. Es ist ein Holzeinschlag von 1070 Festmetern vorgesehen. Die Försterin rechnet mit einem Jahresverlust von rund 4000 Euro, allerdings sei in der Kalkulation die Bundeswaldprämie in Höhe von 25.000 Euro noch nicht berücksichtigt.

Ortsbürgermeister Thomas Pietsch berichtete, dass auf Anregung von Bürgern für die Kirch-, Berg- und Sonnenstraße eine Tempo-30-Zone eingerichtet wurde und entsprechende Schilder aufgestellt worden sind. Pietsch bittet die Verkehrsteilnehmer, sich an die Verkehrsbeschränkung zu halten. Ebenfalls auf Anregung eines Bürgers wurde der Verkehrsspiegel in der Hauptstraße an der Einmündung Kirchstraße versetzt.

In der Einwohnerfragestunde beschwerte sich ein Bürger, dass in der Hauptstraße am Ortseingang aus Richtung Erlenbach zu schnell gefahren werde. Dort soll nun eine Geschwindigkeitsmesstafel aufgestellt werden. Die Firma Löfflat hat eine Sitzbank im Wert von 400 Euro gespendet, die am Bremmelsberg aufgestellt wird.