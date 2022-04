Die Wasserver- und die Abwasserentsorgung in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und in Höheinöd und Hermersberg war beim Wintereinbruch am Wochenende gefährdet, schildert Werkleiter Joachim Becker die Ausnahmesituation.

Die Stromausfälle hatten dazu geführt, dass man in den Anlagen auf den Betrieb mit Notstromaggregaten umsteigen musste, um die Versorgung mit Strom aufrecht zu halten. Es seien aufgrund der Stromschwankungen, die mit all dem einhergingen, und teils längerem Getrenntsein von der Stromversorgung Anlagen zeitweise ausgefallen. Beispielhaft nannte Becker bei der Wasserversorgung den Erdbehälter in Weselberg. Aber die Mitarbeiter hätten das in den Griff bekommen.

Ebenso die Probleme an 48 Pumpstationen im Abwasserbereich, die in Folge der Stromausfälle und Stromschwankungen teilweise ausfielen. Wo das der Fall gewesen sei, sei das Abwasser gepuffert worden. Aber es komme dann später sehr viel Abwasser zusammen. Das müsse sukzessive und wirtschaftlich abgearbeitet werden.

Es habe sich auch gezeigt, dass die Fernwirktechnik, die im Normalfall die wichtige Fernüberwachung der Anlagen ermöglicht, sehr empfindlich auf die Stromschwankungen reagiert habe. Unterm Strich, so Becker, nehme man all die Geschehnisse zum Anlass, um die Notstromversorgung noch mal genau zu überprüfen. Eventuell müsse man in dem Bereich noch was tun.