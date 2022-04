Dass Strom für Verbraucher teurer wird, ist überall Thema. Auch im Dahner Felsenland müssen die 5000 Kunden der Verbandsgemeindewerke ab Juni mit einer Teuerung rechnen, nachdem die Preise zum Jahreswechsel stabil geblieben waren. Am Donnerstag wird darüber der Verbandsgemeinderat entscheiden.

Für alle Tarife soll der Verbrauchspreis zum 1. Juni zunächst kräftig steigen: um 8,223 Cent netto pro Kilowattstunde (kWh). Allerdings dürfte einen Monat später dieser Preis wieder sinken, wenn die vom Bund in Aussicht gestellte Senkung der Umlage für den Stromausbau aus Erneuerbaren Energien (EEG-Umlage) ab 1. Juli greift. Diese liegt bei 3,723 Cent/kWh und soll auf null sinken. Diese Entlastung soll an die Endkunden weitergegeben werden, wie auch der Werksausschuss am Dienstag empfahl. Wenn der Rat sich dem anschließt, werden die Haushalte ab 1. Juli unterm Strich 4,5 Cent mehr pro Kilowattstunde bezahlen. Aktuell liegt der Preis für Haushalte bei einem Jahresverbrauch bis 4500 Kilowattstunden im Sondertarif bei 30,96 Cent/kWh und bei Grund- und Ersatzversorgung bei 32,57 Cent/kWh.

Auf einen Familienhaushalt mit 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, hat der stellvertretende Werkleiter Marco Christiner berechnet, kämen ab 1. Juni bis zum Jahresende Mehrkosten von über 124 Euro brutto (inklusive Mehrwertsteuer) zu. Ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 1200 Kilowattstunden müsste über 37 Euro mehr bezahlen. Teurer wird auch das Laden des E-Autos an der heimischen Wallbox. Wer etwa einen Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden hat, müsste 2022 rund 109 Euro mehr bezahlen. Abschläge werden übrigens nur auf Kundenwunsch angepasst.

Langfristige Beschaffung mindert das Risiko

Trotz der Erhöhung, betont Christiner, stehe man im Vergleich mit großen Stromanbietern gut da. Denn sie hätten Strom großteils zu einem Zeitpunkt beschafft, als die Preissprünge noch nicht so groß waren. Die Werke kaufen den Strom für Tarifkunden in 36 Tranchen über drei Jahre im Voraus ein. Dabei wird ein Durchschnittspreis gebildet, der in der Regel dem aktuellen Tagespreis nicht entspricht. Diese Beschaffungspolitik, erläutert Christiner, gebe mehr Planungssicherheit. Denn wer kurzfristig Strom einkauft an der Strombörse, geht das Risiko großer Schwankungen ein. Und seit vorigem Jahr sind die Preise dort massiv gestiegen.

Zusätzliche Stromeinkäufe wollen die Werke nun vermeiden. Deshalb werden neue Kunden seit Jahresbeginn in den teureren Grundversorgertarif eingestuft, der das höhere Risiko ausgleichen soll. Kommunale Versorger rechnen mit vielen Kunden, die von privaten Anbietern wegen des Kostendrucks nicht mehr beliefert werden und vom örtlichen Grundversorger aufgenommen werden müssen. In Dahn blieb der Ansturm laut Werkleiter Klaus Hüther bisher aus. Doch solange der Markt sich nicht beruhigt, soll die Regelung bleiben.