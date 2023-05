Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Julia Schotthöfer aus Riedelberg ist im vergangenen Jahr ein Karnevalstraum in Erfüllung gegangen: Die 25-Jährige war Fasnachtsprinzessin beim Karnevalsverein Uno Waldsee in der Nähe von Speyer. Streng genommen ist die Riedelbergerin immer noch im Amt. Sie erinnert sich an einen Prinzessinnen-Ausflug nach Berlin und spricht über besondere Prunksitzungen dieses Jahr.

Karnevalsprinzessin. Eine Rolle, von der jedes Gardemädchen träumt. Für die 25-jährige Riedelbergerin Julia Schotthöfer ist dieser Traum in der vergangenen Fasnacht in Erfüllung gegangen.