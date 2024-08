Einst waren sie gute Nachbarn, ein heute 69- und ein 72-Jähriger, in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Aber dann begann Streit zwischen ihnen, der an einem Sonntag im vergangenen Oktober eskalierte und den 69-Jährigen am Mittwoch auf die Anklagebank des Pirmasenser Amtsgerichts brachte.

Sie hätten eine gemeinsame Einfahrt, in der er normalerweise seinen Geländewagen abstelle, erzählte der 69-Jährige vor Gericht. Aber als er an jenem Sonntag von einer Tour zurückkam,