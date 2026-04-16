Ein Baumstamm auf einem Waldweg war der Ausgangspunkt einer Schlägerei zwischen Nachbarn. Bilanz: zwei Verletzte. Folge: Einer der Männer steht vor Gericht.

Ein 55 Jahre alter Mann muss derzeit auf der Anklagebank des Pirmasenser Amtsgerichts Platz nehmen. Es geht um einen Vorfall vom 5. April 2025 in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben: eine Schlägerei zwischen Nachbarn wegen eines Baumstamms.

Der Angeklagte erläuterte vor Gericht, dass er mit einem Traktor in der Nähe seines Hauses in den Wald gefahren sei. Auf dem Rückweg habe er wegen eines auf dem Waldweg liegenden Baumstamms stark bremsen müssen. Er habe den Stamm wegräumen müssen, um seine Fahrt fortsetzen zu können. Knapp 100 Meter weiter habe er seinen Nachbarn gesehen und ihn zur Rede gestellt: Zwischen ihnen habe bereits länger ein Streit geschwelt, deshalb habe er seinen Nachbarn verdächtigt, ihm das Hindernis in den Weg gelegt zu haben, erläuterte der 55-Jährige.

Kontrahent blutet stark

Der Nachbar habe ihm aber unvermittelt mit der Faust an den Hals geschlagen, darum habe er sich gewehrt. Es sei seine erste Schlägerei gewesen. Sein Kontrahent habe ihn in den Schwitzkasten genommen, sie seien gemeinsam zu Boden gestürzt: der Nachbar seitlich und aufs Gesicht, er seitlich auf ihn und mit der Schulter auf den Kopf seines Widersachers.

Auf dem Waldboden sei das Gerangel weitergegangen. Der andere habe wild um sich geschlagen, er habe zurückgeschlagen. Als der 55-Jährige aufstand, habe der noch am Boden liegende, stark blutende Mann ihm mit der Fußspitze in den Unterleib getreten, sodass er hingefallen sei und ein letztes Mal gegen den Mann geschlagen habe. Dann sei der Mann aufgesprungen, habe seinen verlorenen Schuh angezogen, sei ihm gefolgt und habe gerufen: „Schlag mich! Das kostet alles dein Geld!“ Am Waldrand habe die Schwiegermutter seines Kontrahenten gestanden und geschrien: „Jetzt haben wir dich! Du wirst zahlen!“

Der Angeklagte äußerte vor Gericht die Vermutung, dass sein Nachbar das Geschehen „von A bis Z durchgeplant“ habe. Er habe eine Reizung im Blasenbereich sowie Schmerzen erlitten und leide psychisch an den Folgen der Ereignisse, sagte der Angeklagte. Inzwischen sei sein Widersacher weggezogen, sodass Ruhe herrsche.

Fünf Wochen im Krankenhaus

Der Kontrahent, ein 56-jähriger Hochschullehrer, zeigte erhebliche Erinnerungslücken. Er sei an jenem Samstag mit seinem Dackel den Waldweg entlanggegangen, als er plötzlich hinter sich Rascheln gehört habe. Er habe sich umgedreht und den Angeklagten erkannt. „Dann gingen die Lichter aus“, gab der Zeuge an. Der 55-Jährige habe wutentbrannt auf ihm gekniet und zum Schlag ausgeholt. Dann seien ihm wieder die Lichter ausgegangen. Schließlich habe ihm seine Schwiegermutter geholfen, wobei er noch mehrmals zusammengebrochen und blutüberströmt gewesen sei.

Der 56-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche sowie Hämatome und musste fünf Wochen im Krankenhaus behandelt werden – mehr als ein Jahr nach dem Vorfall ist er noch nicht arbeitsfähig und befindet sich in ärztlicher und psychologischer Behandlung, hieß es vor Gericht. Nach eigenen Angaben leidet er nach wie vor unter Angst- und Wortfindungsstörungen sowie Gedächtnis- und Schlafproblemen. Sein Verhältnis zum Angeklagten vor jenem folgenreichen Ereignis bezeichnete er als „reserviert“, er habe „versucht, keinen Kontakt zu pflegen“.

Verfahren vorläufig eingestellt

Nach Rücksprache mit allen Beteiligten stellte die Richterin das Strafverfahren vorläufig ein. Sobald der Angeklagte 2500 Euro an den Geschädigten gezahlt hat, wird es endgültig eingestellt. Im Hinblick auf noch im Raum stehende zivilrechtliche Forderungen erfolgte die Geldauflage ausdrücklich „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und mit Anrechnung auf Schadenersatz- und Schmerzensgeld“.