Maßweilers Bürgermeister ist sauer: Beim Ausbau der Straße am Fauster Berg wurden noch keine Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt. Er wirft der Straßenbaubehörde vor, sie habe absichtlich ein viel zu teures Angebote eingeholt, um ihrer gesetzlichen Pflicht nicht nachkommen zu müssen. Die Behörde weist das zurück. Sie sei viel zu spät über den Wunsch informiert worden und müsse auch genau wissen, was sie tun soll.

[aktualisiert 14. Januar, 8.56 und 11.13 Uhr: Wir haben den Artikel berichtigt und ergänzt. Laut Bürgermeister Semmet sollten die Arbeiten 330.000 Euro kosten, nicht 33.000 Euro. Außerdem haben wir das Diginetz-Gesetz anders erklärt und eingefügt, warum Glasfaser den Fauster Berg hinab aus Semmets Sicht sinnvoll wäre.]

Im Rahmen des Straßenbaus am Fauster Berg in Maßweiler hatte Bürgermeister Herbert Semmet angeregt, Glasfaser mitzuverlegen, damit die Gemeinde in Zukunft mit einem besseren Internetanschluss versorgt werden kann. „Inexio und Telekom haben das abgelehnt“, erklärt Semmet. Dabei schreibe das sogenannte Diginetz-Gesetz vor, bei Straßenbauarbeiten Glasfaserkabel mitzuverlegen. Da das hier kein Internet-Anbieter übernehmen wollte, müsse der Landesbetrieb für Mobilität zumindest Leerrohre mitverlegen. Das habe ihm auch Staatssekretär Andy Becht bestätigt.

Doch der Landesbetrieb für Mobilität (LBM) erlaube sich, das einfach nicht zu machen, schimpft Semmet. Damit setze sich die Behörde über bestehende Gesetzte hinweg. Die Vertreter des LBM hätten schlichtweg keine Lust, die Leerrohre im Anschluss zu vermarkten, meint Semmet. „Das hier wäre ein Präzedenzfall, und deshalb wehren die sich so“, ist er sich sicher. Bei keinen Straßenbaumaßnahmen in der Nähe sei nämlich die Glasfaserverlegung oder die Verlegung von Leerrohren erfolgt.

Zwar habe der LBM die Maßnahme ausgeschrieben, aber wegen zu hoher Kosten abgelehnt. „330 000 Euro soll das Verlegen nach dem Angebot kosten“, sagt der Bürgermeister. Das Angebot sei rund dreimal so teuer, wie das der Fall sein sollte, findet Semmet. Es liege für 2,4 Kilometer bei über 100 Euro pro Meter, dazu kämen die Kosten für Schächte, um in gewissen Abständen an die Rohre zu gelangen. Normal seien 30 Euro pro Meter, sagt Semmet. Er hegt deshalb den Verdacht, dass der LBM den Bieter aufgefordert habe, ein Angebot zu völlig überzogenen Preisen abzugeben.

Der LBM habe den Preis mit dem schwierigen Gelände begründet, was der Bürgermeister aber nicht glauben kann: „Da liegt direkt ein Sickerrohr daneben, das war auch kein Problem.“ Die Telekom habe sich darum beworben, die Schulen im Kreis mit schnellem Internet zu versorgen. Bekommt sie den Zuschlag, würde sie Maßweiler mit Glasfaser anbinden. „Allerdings nur, wenn die Leerrohre liegen“, begründet Semmet die Notwendigkeit, dass der LBM das macht. Die Telekom habe schon bis zum Ortsausgang von Thaleischweiler Glasfaser liegen und könnte Maßweiler dann von unten her anschließen. Die Telekom habe am Fauster Berg zwar ein altes Kabel liegen, habe es aber nicht durch Glasfaser ersetzt.

Die Straßenbehörde sieht die Sachlage anders, erklärt Stephan Bartenbach, der zuständige Fachgruppenleiter beim LBM. Der LBM sei viel zu spät über den Wunsch informiert worden, dass auch Leerrohre verlegt werden sollen. Im Juni hätten die Ortsgemeinde und die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben die Baudurchführungsvereinbarung mit dem LBM unterschrieben. „Da wurde mit keiner Silbe die Leerrohrverlegung erwähnt.“ Der Baubeginn sei Anfang Juli gewesen, und erst am 13. Juli habe man den LBM davon in Kenntnis gesetzt, dass die Leerrohre mitverlegt werden sollen. „Daraufhin haben wir um Planungsunterlagen gebeten“, beschreibt Bartenbach die Abfolge. „Wir müssen genau wissen, was verlegt werden soll und wo.“ Diese Planungsunterlagen seien erst am 10. Oktober beim LBM eingegangen. „Da war die Maßnahme schon fast abgeschlossen.“

So stimme dies nicht, widerspricht Semmet. Bei den Planungen habe er mit am Tisch gesessen und die Verlegung der Leerrohre gleich angeregt. „Das war im letzten Jahr im Frühjahr.“ Überhaupt sei es die Aufgabe des LBM, gleich an die Verlegung von Leerrohren zu denken, da es das Diginetz-Gesetz gebe, findet Semmet.

Bartenbach jedoch betont, der LBM sei lediglich ausführendes Organ: „Wir müssen schon genau wissen, was wir machen sollen, ob Rohre oder Schächte, wo angeschlossen werden soll. Wir müssen gesagt bekommen, was wir genau tun sollen.“

Mit den vorgelegten Planungsunterlagen im Oktober sei dann die Ausschreibung erfolgt, die das von Semmet erwähnte Angebot hervorbrachte. Die Zahlen seien keinesfalls überteuert, stellt Bartenbach klar. Da hier auch andere Leitungen liegen würden, unter anderem die Sickerleitung, habe man nicht viel Platz um die Rohre einzulegen. „In dem Fall wird es teurer als bei einer Verlegung quer über einen Acker.“ Semmet wiederum hat Bauunternehmer aus der Region angefragt, die sich auch die Baustelle angesehen haben: „Die haben mir erklärt, dass ein Preis von zehn Euro realistisch sei.“

Ob das Diginetz-Gesetz im Fall vom Fauster Berg tatsächlich greift und wie es mit der Kostenübernahme aussieht, werde derzeit noch einmal vom Land geprüft. „Da gibt es Formulierungen wie: ,Ist mitzuverlegen’ oder ,Ist stets mitzuverlegen’“, erläutert Bartenbach. Letztendlich sei der LBM viel zu spät über den Wunsch, dass Leerrohre verlegt werden sollen, informiert worden.