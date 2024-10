Der Streit um den Holzschuhpfad und dessen Sperrung sind unnötig. Mit einem vernünftigen Gespräch ließe sich die Sache wohl klären.

Hier ein Bürger, der auf sein Recht pocht – dort ein Verbandsbürgermeister, der mit rechtlichen Schritten droht. Wenn das so weitergeht, gibt es nur Verlierer: der Waldbesitzer, der sich über die Verbandsgemeinde ärgert; der Verbandsbürgermeister, der sich über den aus seiner Sicht ungehorsamen Bürger ärgert und zu guter Letzt: die Wanderer, die sich ärgern, weil der Premiumweg teilweise gesperrt ist. Und all das im eigentlich beschaulichen Dahner Felsenland. Der ganze Vorgang dürfte sicher nicht gerade positiv aufs Image der Urlaubsregion einzahlen. Ganz zu schweigen davon, was passiert, wenn die juristischen Auseinandersetzungen in die nächste Stufe gehen.

Statt Drohbriefe zu schreiben, wäre es an der Zeit, dass Verbandsbürgermeister Michael Zwick (CDU) vom hohen Ross steigt und das Gespräch sucht. Das mag ihn Überwindung kosten, aber nicht nur viele Wanderer würden es ihm danken. Politiker sind im Amt, um Interessen auszugleichen und Kompromisse zu finden. Den Streit um den Holzschuhpfad beizulegen, sollte für einen Verbandsbürgermeister, der in wenigen Wochen wiedergewählt werden will, kein Hexenwerk sein.