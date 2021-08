Die Rodalberin Ulrike Kahl-Jordan tritt aus den SPD-Fraktionen in Stadt- und Verbandsgemeinderat aus. Auslöser sind die Folgen eines Streits bei der jüngsten Stadtratssitzung. Doch die Ursachen scheinen tiefer zu liegen.

Der Ärger sitzt tief: In der vorigen Woche gab Ulrike Kahl-Jordan nach einem Zerwürfnis mit der SPD den stellvertretenden Fraktionsvorsitz ab, jetzt erklärte sie im nächsten Schritt „mit sofortiger Wirkung“ ihren Austritt aus der Fraktion im Stadtrat und ebenso im Verbandsgemeinderat. Dies teilte sie den Fraktionsvorsitzenden Torsten Striehl (Stadtrat) und Peter Spitzer (VG-Rat) über die Verwaltung am Wochenende schriftlich mit.

Auf den stellvertretenden Fraktionsvorsitz hatte Kahl Jordan nach ihrem Protest gegen die jüngste Präsenzsitzung des Stadtrates verzichtet: Kahl-Jordan berief sich dabei auf eine kritische Stellungnahme des Gesundheitsamtes, wonach die Sitzung wegen des hohen Infektionsgeschehens vielleicht besser auf digitalem Wege stattgefunden hätte. Mangelnder Rückhalt in den eigenen Reihen und Zweifel an der Korrektheit ihrer Aussage veranlassten sie, ihr Amt abzugeben.

Abweichende Meinungen würden unterdrückt

Den nun folgenden Rückzug aus den Fraktionen begründete die Kommunalpolitikerin und frühere städtische Beigeordnete (für die Wählergruppe Wir in Rodalben) mit dem „Verhalten des SPD-Fraktionsvorsitzenden, des Verbandsbürgermeisters und Teilen der Fraktionen“ ihr gegenüber. Es hätten sich infolge „andauernder Missbilligungen“ Umstände entwickelt, unter denen „eine Zusammenarbeit zum Wohle der Bürger nicht mehr möglich“ sei. Abweichende Meinungen – etwa über die Zukunft des Rodalber Krankenhauses, die Bauplatzpolitik sowie Personalangelegenheiten – würden strikt unterdrückt, findet Kahl-Jordan. Man versuche immer wieder, sie zu maßregeln. Konkrete Beispiele könne sie aus Gründen der Verschwiegenheitspflicht über nichtöffentliche Sitzungen nicht nennen, sagte die Rodalberin.

Von der „Unterdrückung abweichender Meinung“ könne nicht die Rede sein, widersprach Torsten Striehl für die SPD auf Anfrage. Hingegen teilte er mit, dass „unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die Fraktionsarbeit zu unüberbrückbaren Differenzen geführt haben, welche eine weitere Zusammenarbeit auch für die Fraktion unmöglich“ gemacht hätten.

Kahl-Jordan behält Mandate als Fraktionslose

Peter Spitzer betonte, keinerlei Differenzen mit Kahl-Jordan gehabt zu haben, und vermutete das Störfeld mehr im Stadtrat. Spitzer sagte, er bedauere die Entscheidung von Kahl-Jordans sehr, akzeptiere sie aber und dankte ihr „für die gute Zusammenarbeit in der Vergangenheit“.

Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer zeigte sich irritiert von Kahl-Jordans Kritik an seinem Verhalten, die er zurückwies. „Ich war krankheitsbedingt in die Angelegenheit Kahl-Jordan nicht involviert und möchte die Sache momentan nicht weiter kommentieren“, so Denzer.

„Aus Respekt vor dem Wahlergebnis bei der letzten Kommunalwahl“ und die auf sie entfallenen Personenstimmen will Kahl-Jordan ihr Mandat im Stadt- und Verbandsgemeinderat behalten, dann fraktionslos.