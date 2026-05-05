Die Feuerwehr in Wallhalben soll kleiner werden, Fahrzeuge sollen wegfallen. Der frühere Wehrführer Markus Helfrich hält das für einen Fehler mit Folgen für die Sicherheit.

Im März hat der Verbandsgemeinderat Thaleischweiler-Wallhalben beschlossen, im Zuge der Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Wallhalben auf den geplanten Anbau zu verzichten, in dem eine Wasch- und Fahrzeughalle untergebracht werden sollte. Ein Fehler, der zulasten des Bevölkerungsschutzes gehen werde und kaum mit den gesetzlichen Bestimmungen in Einklang zu bringen sei, sagt der frühere Wallhalber Wehrführer Markus Helfrich.

Auch eine Verringerung des Fahrzeugbestands ist vorgesehen. Das mindere den Bevölkerungsschutz, ist sich Helfrich mit Feuerwehrkameraden einig. Aufgaben, die die Wallhalber Wehr derzeit erfüllt, könne sie dann nicht mehr in vollem Umfang übernehmen.

„Es entsteht eine Sicherheitslücke“

Diese Aufgaben sollen, so der Vorschlag für den neuen Feuerwehrbedarfsplan, durch eine zentrale Feuerwache in Schmitshausen abgedeckt werden – eine gemeinsame Einrichtung der Wehren Schmitshausen, Biedershausen, Krähenberg, Knopp-Labach und Winterbach. „Diese Wache gibt es noch gar nicht. Ob sie je gebaut wird, darf im Moment zumindest sicher bezweifelt werden, denn der Vorschlag für den Bedarfsplan muss erst durch die übergeordneten Behörden abgesegnet werden. Ob die das mitgehen, wagen wir aufgrund der Rechtslage zu bezweifeln“, sagt Helfrich. Zudem rumore es in den betroffenen Wehren bereits.

Das Problem sei, „dass man beschlossen hat, hier in Wallhalben etwas wegzunehmen, das auch für die Sicherheit der Menschen in Schmitshausen, Biedershausen, Krähenberg, Knopp-Labach und Winterbach wichtig ist, bevor man dafür Ersatz geschaffen hat. Es entsteht eine Sicherheitslücke“, stellt Helfrich fest.

Ausrückeordnung: Wallhalber HLF zuerst

Ratsmitglied Pascal Schuck (SPD) hatte in der Ratssitzung im März darauf hingewiesen, dass man doch nicht über eine kleinere Version des Feuerwehrgerätehauses und eine Veränderung des Fahrzeugbestands entscheiden könne, wenn nicht klar sei, wie die Wehren künftig aufgestellt sein werden.

Er verweist auf die Alarm- und Ausrückeordnung: Nach dieser ist die Feuerwehr Wallhalben das erstanrückende HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) für die umliegenden Ortschaften. „Weil wir die Zehn-Minuten-Grenze beim Einsatz halten“, sagt Helfrich. Ein Beispiel: Der Busunfall Mitte März zwischen Mittelbrunn und Knopp-Labach. „Wir waren mit unserem HLF in zehn Minuten da. Das hätte keine andere Wehr geschafft. Zudem haben wir die Seilwinde auf dem Unimog wie so oft benötigt.“

Wallhalben war mal Stützpunktwehr

Aktuell ist die Wehr in Wallhalben noch in die Risikoklassen drei für Brandschutz und Technische Hilfe eingestuft. Gemäß den Vorschlägen des Gutachters für den neuen Feuerwehrbedarfsplan ist die Abstufung in die Klassen zwei vorgesehen. Helfrich kritisiert das. Traditionell sei die Feuerwehr Wallhalben als frühere Stützpunktwehr elementarer Bestandteil der überörtlichen Hilfe und entsprechend ausgestattet. Wallhalben ist ein Grundzentrum mit mehreren Einkaufsmärkten, einem Gewerbegebiet und drei Landstraßen, die in der Ortsmitte zusammentreffen. Dazu gibt es den zentralen Busbahnhof, der im Busverkehr einer der wichtigsten und am stärksten frequentierten Knotenpunkte im Landkreis sei, und eine Tankstelle.

Durch die beschlossene Verkleinerung fielen Fahrzeuge weg, die für die Technische Hilfe und für Hochwassereinsätze wichtig seien. Das habe sich beispielsweise beim Pfingsthochwasser 2024 gezeigt. „Wir kamen mit dem Fahrzeug, einem Unimog, überall hin“, unterstreicht Helfrich. Wo es bei anderen Wehren solche Fahrzeuge noch gebe, habe man den Unterbau behalten, gepflegt und umgerüstet.

Auch Lager- und Werkstattflächen fallen weg

Nach dem Vorschlag für das neue Konzept stehen in Wallhalben künftig noch ein MLF (Mittleres Löschfahrzeug), ein MZF (Mehrzweckfahrzeug) und ein Mannschaftstransportwagen. Zwei derzeit noch stationierte größere Fahrzeuge „fallen weg“, sagt Helfrich. Das bedeute in Zukunft, auf den zweiten Rettungssatz warten zu müssen, der zum Beispiel aus Weselberg oder Thaleischweiler-Fröschen anfahre.

Durch den Wegfall des Anbaus fielen nicht nur ein Stellplatz und die Waschhalle weg, sondern auch Lager- und Werkstattfläche. Die Konsequenz laut Helfrich: „Etliche zusätzliche Fahrten und Zeitaufwand, weil man dann zum Beispiel für jede Gasflasche, die hier nicht gelagert werden kann, nach Thaleischweiler-Fröschen fahren muss.“

Helfrich zweifelt Ersparnis von 500.000 Euro an

Die Verbandsgemeinde spare durch die Entscheidung Bau- und Technikkosten von mindestens 500.000 Euro, hatte der für den Brandschutz zuständige Beigeordnete Martin Eichert (FWG) in der März-Sitzung gesagt. Das müsse genauer erläutert werden, findet Helfrich, der sich mit dem Thema Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wallhalben schon weit über zehn Jahre beschäftigt. Er habe schon etliche Planänderungen erlebt. Er meint: Aufträge, zum Beispiel für die Bohrungen für die Pfahlgründung, für die Bodenplatte und für die Stahlhalle, die jetzt wegfallen sollen, seien bereits vergeben worden. Da hätten die Firmen finanzielle Ansprüche gegenüber der Verbandsgemeinde.