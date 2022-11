Rund 2,2 Millionen Euro will der Landkreis Südwestpfalz im kommenden Jahr in Straßen und Gehwege im Landkreis investieren. Damit arbeitet er ein Straßenbauprogramm ab, das ein Kostenvolumen von insgesamt 42,2 Millionen Euro aufweist.

So lange es aus Mainz keine eindeutige Botschaft gibt, wie es nach der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs um die Kreisfinanzen bestellt ist, wird der Landkreis keinen Haushaltsplan aufstellen. Die Vorbereitungen dafür laufen dennoch in den einzelnen Abteilungen. Und deshalb liegt dem Kreisausschuss am kommenden Montag auch das Straßenausbauprogramm für das Jahr 2023 zu Beratung vor.

Im Vergleich zum laufenden Jahr will der Kreis rund 1,1 Million Euro weniger ausgeben. Dafür steigen die Ausgaben im Jahr 2025 drastisch auf fast sechs Millionen Euro an. Im kommenden Jahr gehören neben konkreten Bauprojekten auch die Restabwicklung bereits abgeschlossener Maßnahmen wie die Ortsdurchfahrten in Hilst und Schwanheim sowie die Planungskosten künftiger Vorhaben zum Straßenausbauprogramm.

Traglastverstärkung für 850.000 Euro

Größter Brocken ist dabei die Kreisstraße 62 bei Hornbach, die von der L465 (Mittelbach-Altheim) zur L478 (Hornbach-Altheim) führt. Rund 850.000 Euro kostet die Traglastverstärkung auf der drei Kilometer langen Strecke, 500.000 Euro sollen bereits im Jahr 2023 verbaut werden.

Mit 500.000 Euro – 400.000 Euro sind in 2023 vorgesehen – schlägt der Ausbau der K58 an der Kreisgrenze bei Johanniskreuz zu Buche. Für eine Strecke von knapp 900 Metern trägt der Kreis die Baulast.

250.000 des insgesamt 300.000 Euro teuren Ausbaus des 1,7 Kilometer langen Stücks der K44 zwischen Petersbächel und Fischbach werden im Jahr 2023 ausgegeben. 200.000 Euro werden zwischen Gebüg und Schönau für den Ausbau der K43 ausgegeben, im Jahr 2024 sind dafür 700.000 Euro vorgesehen.

Großprojekte ab 2024

Die nächsten Großprojekte werden im Straßenausbauprogramm bereits angekündigt. Millioneninvestitionen sind der Ausbau der K74 zwischen Contwig und dem Outlet (Truppacher Straße), mit 1,8 Millionen Euro, der Ausbau der K32 zwischen Leimen und Waldfischbach für 1,6 Millionen Euro sowie der Ausbau der K63 von Obernheim-Kirchenarnbach bis zur Kreisgrenze für 1,5 Millionen Euro.