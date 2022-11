Die Kreisstraße 44 in Fischbach wird in der Verbindung zum Ortsteil Petersbächel saniert. In diesem Abschnitt bekommt die Straße eine neue Decke.

Etwa 20 Meter Straße sind jedoch so defekt, dass die Deckensanierung alleine nicht reicht. Hier ist ein sogenannter Vollausbau notwendig, es werden also auch Arbeiten in tieferen Schichten vorgenommen, um Schäden zu beheben. Dazu werden 60 Meter Radweg saniert sowie Rinnen und Schächte, um die Entwässerung der Straße zu verbessern.

Das alles kostet insgesamt 554.400 Euro. 302.780 Euro davon trägt der Landkreis Südwestpfalz. 202.470 Euro steuert das Land bei und die restlichen Kosten von rund 49.000 Euro übernimmt die Gemeinde Fischbach. Der Kreisausschuss stimmte der Vergabe der Arbeiten an die Firma Peter Gross Infra in seiner Sitzung am Montag zu.