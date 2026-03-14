Die Reifenberger müssen sich mit Wiederkehrenden Beiträgen am Straßenausbau beteiligen. Warum die Bewohner des Neubaugebiets doppelt so viel bezahlen müssen wie der Rest.

29 Cent pro Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche müssen Grundstückseigentümer in Reifenberg in diesem Jahr als Wiederkehrenden Beitrag (WkB) für den Straßenausbau bezahlen. Teurer wird es für die Grundstückseigentümer in den Straßen Zum Eichelchen und In den Hanfstücken, die erstmals die WkB bezahlen müssen. 61 Cent pro Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche sind es für die Hauseigentümer in diesen beiden Straßen, die in den vergangenen Jahren noch keine WkB entrichten mussten. Sie waren laut Satzung verschont, weil sie erst Erschließungsbeiträge fürs Neubaugebiet bezahlt hatten.

Es habe ihn auch verwundert, bekannte Reifenbergs Bürgermeister Pirmin Zimmer, dass es diesen Unterschied in der Veranlagung in diesem Jahr gebe. Der hat damit zu tun, dass die Grundstückseigentümer in den übrigen Ortsstraßen bereits im vergangenen Jahr Vorausleistungen für geplante Straßenbaumaßnahmen – unter anderem den Ausbau der Heilbachstraße – bezahlt haben.

Ausbau Heilbachstraße wird jetzt ausgeschrieben

Es wurde aber bislang nur wenig ausgegeben. Die Bauarbeiten für die Heilbachstraße werden jetzt ausgeschrieben, sollen im Sommer beginnen. Der große Kostenanteil wird also in diesem Jahr fällig. Die Grundstückseigentümer, die bereits 2025 bezahlt haben, haben ein zweckgebundenes Guthaben in Höhe von 32 Cent pro Quadratmeter für den Straßenausbau, das mit dem neuen Beitrag verrechnet wird. Deshalb zahlen sie nur 29 statt 61 Cent.

Bei den Grundstückseigentümern in den beiden erstmals veranlagten Straßen kann nichts verrechnet werden, sodass der volle Satz gehoben werden muss. Fragen dazu, sagte Zimmer, würden von der Verbandsgemeindeverwaltung gerne beantwortet. Beschlossen hat der Rat, dass die Wiederkehrenden Beiträge in vier Raten erhoben werden. Die Raten, auch da war man sich im Rat einig, werden im April, Juni, August und Oktober erhoben.

Pfalzwerke beteiligen sich

Drei Maßnahmen stehen im Ausbauprogramm 2026. Die Abrechnung des Gehwegbaus im Zuge der erfolgten Sanierung der Hauptstraße (31.500 Euro), die Instandsetzung der Heilbachstraße (240.000 Euro) und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (20.000 Euro). Der Gemeinderat hatte bereits im vergangenen Jahr aufgrund des schlechten Zustandes der Heilbachstraße beschlossen, dass die maroden Bereiche im unteren Teil der Straße mitsaniert werden. Positiver Nebeneffekt: Die Pfalzwerke werden die Stromversorgung in der Erde verlegen, sodass die Dachständer sukzessive entfernt werden können.

Weiterer positiver Nebeneffekt, so Zimmer: Die Pfalzwerke beteiligen sich auch an den Kosten der Arbeiten an den Gehwegen. Als Bauzeit sind für die Arbeiten der Gemeinde etwa 45 Werktage, das entspricht neun Wochen, angesetzt worden. Für die Maßnahmen, die für die Werke erledigt werden, sind vier Monate veranschlagt. Es sei Wert darauf gelegt worden, die Arbeiten so auszuführen, dass jederzeit mögliche Rettungseinsätze gewährleistet sind, sagte Zimmer.