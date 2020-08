Noch immer ist nicht über die neue Straßenreinigungssatzung entschieden. Dem Höhfröschener Rat liegt die Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebundes vor, die fast alle Nachbarkommunen inzwischen verabschiedet haben. Mit einigen Formulierungen sind etliche Ratsmitglieder aber nicht zufrieden.

Auch wenn vieles bereits in der bisherigen Satzung stand, die 40 Jahre gültig war, Verstöße nie sanktioniert wurden, diskutierte der Rat in seiner jüngsten Sitzung sehr lange um Details. Und zwar nicht zum ersten Mal. Mit diesen Fragen hatte sich der Rat bereits befasst. Weil Bürgermeister Gerhard Hoffmann (BFH) in der vorangegangenen Sitzung nicht über Peter Sammels (FWG) Antrag zur Verschiebung des Punktes hatte abstimmen lassen, musste die damals getroffene Entscheidung aufgehoben werden. Nun wurde erneut eine Grundsatzdiskussion angestoßen. Der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Heino Schuck (SPD), wies die Ratsmitglieder eindringlich darauf hin, dass die Mustersatzung verwaltungsrechtlich geprüft sei. Das bedeute, dass die Gemeinde im Falle eines Falles auf der rechtssicheren Seite ist. Werde nur ein Wort geändert – zum Beispiel, dass der Schneeräumpflicht „schnellstmöglich“, statt wie in der Satzung formuliert „unverzüglich“ nachkommen zu ist –, müsse geprüft werden, ob diese Formulierung rechtskonform ist. Das unterstrich auch Werner Scherer von der Verbandsgemeindeverwaltung. Der Rat beschloss, die Entscheidung erneut zu vertagen, damit man sich innerhalb der Fraktionen damit noch einmal auseinandersetzen kann.