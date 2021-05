Die Schmitshauser Firma A und B Staab wird die Waldstraße in Maßweiler für 135.000 Euro ausbauen.

Fünf Firmen hatten ein Angebot abgegeben, die teuerste verlangte für den Ausbau 160.000 Euro. Den Auftrag vergab der Gemeinderat am Mittwoch einstimmig. Für 55.000 Euro stellen die Pfalzwerke in der Waldstraße Straßenlaternen auf. Das hatte die Gemeindespitze bereits per Eilentscheid beschlossen. „Das musste gemacht werden, weil wegen Corona keine Sitzung war und ansonsten die Baustelle geruht hätte“, so Bürgermeister Herbert Semmet.