Ortsgemeinde und Heimatverein laden fürs Wochenende zum ersten Kleinbundenbacher Straßenfest seit 2018 vor das Dorfgemeinschaftshaus in der Schulstraße ein. 2018 hatte man noch im rückwärtigen Hof gefeiert. Das geht jetzt nicht mehr, weil dort nun eine Gruppe des Kindergartens untergebracht ist. Diesmal haben Ortsbürgermeister Manfred Gerlinger und sein Team das Straßenfest kurzfristig geplant, weil man erst das Pandemiegeschehen abwarten wollte. Auftakt ist am Samstagabend, 25. Juni, mit Spanferkel und einem Cocktailmobil. Der Sonntag startet mit einem Gottesdienst mit dem protestantischen Pfarrer Milan Unbehend aus Großbundenbach und anschließendem Frühschoppen. Mittags tischen die rund 50 Helfer Spießbraten, Rostwürste, Frikadellen, Schnitzelgerichte und Salatteller auf, die von der örtlichen Metzgerei Vollmar kommen. „Das alles zu familienfreundlichen Preisen“, versprechen Ortsgemeinde und Heimatverein. Dies gelte später am Nachmittag auch für Kaffee und Kuchen. Kostenlos ist die Kinderbetreuung mit Hüpfburg durch das Kindergartenteam.