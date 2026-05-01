In Rieschweiler-Mühlbach bekommen die Einwohner Geld von der Verwaltung zurückgezahlt, das eigentlich für den Straßenbau gedacht war. Grund: ein verschobenes Großprojekt.

In Rieschweiler-Mühlbach werden seit einigen Jahren für Straßenbauprojekte wiederkehrende Beiträge erhoben. Alle Grundstücksbesitzer im Ort zahlen, einfach ausgedrückt, pro Quadratmeter einen bestimmten Betrag, der dann zum Ausbau und zur Sanierung von Straßen genutzt wird. Welche Straßen genau in einem bestimmten Zeitraum ausgebaut werden, das legt der Ortsgemeinderat fest.

Mehr Geld eingefordert, als verbraucht wurde

2026 ist nun in dieser Hinsicht ein ungewöhnliches Jahr. Dieses Jahr bekommen die Beitragszahler Geld zurück von der Verwaltung. Das liegt daran, dass in den vergangenen Jahren mehr Geld von den Grundstücksbesitzern eingefordert wurde, als verbraucht wurde. Für die Jahre 2022 bis 2025 standen in der Doppelgemeinde Bauprojekte für rund 1,2 Millionen Euro im Plan. Tatsächlich verbaut wurden allerdings nur knapp 500.000 Euro. Von den rund 770.000 Euro, die in dem Zeitraum von den Beitragszahlern eingesammelt wurden, sind noch 450.000 Euro übrig. Einer der Gründe ist die verschobene Sanierung der Pirmasenser Straße, der Ortsdurchfahrt von Höhmühlbach. „Da sind wir immer wieder vertröstet worden“, sagte SPD-Ratsmitglied Heino Schuck. Statt wie geplant 240.000 Euro in die neuen Gehwege zu stecken – für den Straßenausbau ist der Kreis zuständig – wurden lediglich 2000 Euro abgerufen.

2026 nun will die Ortsgemeinde etwa 460.000 Euro in neue Gehwege in der Bahnhofstraße, in flankierende Maßnahmen rund um die Sanierung der Eisenbahnbrücke in Höhmühlbach sowie in die Schul- und die Bogenstraße investieren. Der Anteil der Beitragszahler beläuft sich auf knapp 300.000 Euro. Bei Straßenbauprojekten zahlen die Bürgerinnen und Bürger 65 Prozent der Kosten, der Rest kommt aus dem Haushalt der Ortsgemeinde. Heißt: Rund 150.000 Euro aus den zuviel eingesammelten Beiträgen sind noch übrig – und sollen nun bald an die Beitragszahler zurückgezahlt werden. Die Verwaltung rechnet mit einer Rückzahlung von 17 Cent pro Quadratmeter Fläche, für die Beiträge gezahlt wurden. Dieser Anteil wird sich allerdings noch ein wenig verringern. Pascal Schuck (SPD) schlug vor, „das Rad am Laufen zu halten“, und bereits für 2026 noch weitere Projekte anzugehen: Pläne für den Ausbau von Steilgasse und der Straße In der Sperr sowie die Umrüstung auf LED-Straßenlampen. Dazu sollen insgesamt noch einmal 80.000 Euro eingeplant werden, was den rückzuzahlenden Beitrag noch einmal verringert. Schucks Vorschlag fand Zustimmung im Rat.

Diesmal nur für ein Jahr planen

Damit die Abrechnungen sauber laufen, beschloss der Ortsgemeinderat zuvor einstimmig, nur Projekte für das Jahr 2026 festzulegen, und nicht wie sonst für einige Jahre. Hintergrund: Die Grundstückseigentümer im vor rund 20 Jahren erschlossenen Neubaugebiet „Im Flur“ am Ortsausgang Rieschweiler in Richtung Dellfeld werden ab 2027 auch zur Kasse gebeten. Sie waren 20 Jahre von wiederkehrenden Beiträgen befreit. Der Leiter des Bauamts der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, Gerhard Müller, nannte das Vorhaben, nur ein Jahr zu planen, „gerecht“. So werde 2027 mit einem neuen Abrechnungszeitraum mit mehr Beitragszahlern begonnen. Der alte Zeitraum, für den auch Geld zurückfließt, könne so auch unkomplizierter abgerechnet werden.