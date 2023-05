Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Martinshöher müssen in den nächsten beiden Jahren an wiederkehrenden Beiträgen für den Straßenausbau mehr bezahlen als bisher, aber nicht so viel, wie zunächst im Raum stand. Der Gemeinderat hat sich am Freitagabend mehrheitlich für ein Ausbauprogramm ausgesprochen, das auf zwei statt fünf Jahre angelegt ist.

Innerhalb der zwei Jahre sollen die Mehrkosten aus den Jahren 2016 bis 2020 und der Teilausbau des Steinkreuzer Wegs finanziert werden. Im ursprünglichen Plan, der den Ausbau