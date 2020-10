Im anstehenden Straßenausbauprogramm 2021 bis 2023 steht in Dellfeld nur der dritte Ausbauabschnitt der Schulstraße an. Dem stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Der Straßenbeitrag, den die Dellfeld zahlen müssen, wird sich auf 24 Cent pro Quadratmeter belaufen. „Ich finde, damit können wir gut leben“, sagt Schindler. Der dritte Bauabschnitt der Schulstraße kostet laut der Bürgermeisterin rund 680 000 Euro. Ausbaubaubeginn könnte bereits Ende kommenden Jahres sein, je nachdem, wann den Förderanträgen zugestimmt wird. „Aber nächstes Jahr ist ja Wahljahr. Dann geht das normal immer etwas schneller“, so Schindler.