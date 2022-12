Damit eine Straße zum Zweibrücker Flugplatz möglichst bald saniert wird, argumentieren drei Politiker jetzt sogar mit dem Weihnachtsmann.

„Sehr geehrter Herr Staatssekretär, lieber Andy, wir wünschen Dir von Herzen Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins neue Jahr.“ So beginnt ein Brief, den Großsteinhausens Bürgermeister Volker Schmitt (FDP), Dietrichingens Bürgermeisterin Ulrike Vogelgesang, der in Dietrichingen wohnende Verbandsbürgermeister Björn Bernhard (CDU) und der Zweibrücker Landtagsabgeordnete Christoph Gensch (CDU) an Staatssekretär Andy Becht (FDP) geschrieben haben, der im rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium arbeitet.

„Rentierschlitten ohne doppelten Achsbruch“

Um was es den Dreien geht, kommt gleich im nächsten Satz, in dem sie sich einen ungewöhnlichen Verbündeten ins Boot holen: „Damit der Weihnachtsmann auch in den kommenden Jahren mit seinem Rentierschlitten ohne doppelten Achsbruch in die Dörfer Dietrichingen, Großsteinhausen, Riedelberg, Kleinsteinhausen, Bottenbach und Walshausen kommt, bitten wir Dich noch mal eindringlich, die L480 vom Flughafen Zweibrücken bis hin zum Kirschbacherhof sehr zeitnah zu sanieren. Bezüglich unserer schlüssigen Argumente verweisen wir auf die vorangegangene Korrespondenz.“ Den Brief an den Staatssekretär hat Christoph Gensch am Dienstag zusammen mit einem Geschenk überreicht: ein gerahmtes Foto mit Bildern, die den Zustand der Straße zwischen Kirschbacherhof und Flugplatz zeigen.

Auf Nachfrage sagte Volker Schmitt, dass er vor zwei Jahren vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Aussage bekommen habe, dass die Straße ins Ausbauprogramm 2023/24 kommen soll. Da taucht sie aber nicht auf. Deshalb hatte Schmitt im Herbst erneut nachgefragt. Die Antwort aus dem Ministerium: Die Sache werde geprüft.

Tempo 10 Richtung Bottenbach

Schmitt schlägt vor, die Straße abzufräsen und neu zu asphaltieren, wie das auch auf der L478 zwischen Großsteinhausen und Bottenbach gemacht worden sei. Die Straße dort war in einem solch schlechten Zustand, dass auf manchen Abschnitten sogar eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf zehn Kilometer pro Stunde galt. Die Landesstraße dient auch als Autobahnzubringer und wichtige Verbindung nach Zweibrücken und Pirmasens – deshalb wurde sie nicht komplett für den Verkehr gesperrt.

In einem solch schlechten Zustand ist die L480 noch nicht, aber Volker Schmitt hält es dennoch für notwendig, sie zu erneuern. Die Straße beginnt in Großsteinhausen, führt von dort bergab und durch die Talaue zur Kirschbachermühle und zum Kirschbacherhof und dann bergauf vorbei am Heidelbingerhof und am Outlet nach Zweibrücken. In der Stadt wird sie zur Steinhauser Straße und endet als Saarlandstraße an der Ampelkreuzung am Hilgardcenter.