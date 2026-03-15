Die Maßweiler Schulstraße wird ab Mitte März voll gesperrt. Das hat Auswirkungen auf Arztpraxis, Kita und Busverkehr.

Eigentlich wollte die Gemeinde Maßweiler im vergangenen Jahr mit dem Ausbau der Fabrikstraße beginnen. Doch das Land lehnte den Förderantrag ab. Um die Straßenbeiträge der Einwohner nicht zurückzahlen zu müssen, beschloss der Rat, zwei andere Straßen zu sanieren. Eine davon ist die Schulstraße. Deren Ausbau beginnt nun.

Ab Montag, 16. März, halten die Busse aus Zweibrücken nicht mehr an der Grundschule. Wer in der Siedlung wohnt, muss auf die Haltestelle am Denkmal am Kreisel ausweichen. Nur die Grundschulkinder aus Reifenberg werden weiterhin direkt vor der Schule abgesetzt und abgeholt, weil für deren Bus um 7.30 Uhr und um 12 Uhr in der Fabrikstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet wird.

Eltern können nicht mehr bis zur Kita fahren

Am Donnerstag gab es einen Vor-Ort-Termin zwischen Gemeinde, Arztpraxis und dem Intensivpflegedienst Herzlicht. Die beiden Letzteren sowie die Kita werden wegen der Baustelle nur eingeschränkt erreichbar sein. Die Kitakinder müssen laut Semmet vor der Baustelle abgesetzt und anschließend von ihren Eltern zur Kita gebracht werden. Gleiches gilt für Patienten der Arztpraxis. Nur wer nicht laufen kann, darf mit dem Auto direkt vor die Praxis gefahren werden. Laut Semmet ist das jedoch die Ausnahme. Der Intensivpflegedienst Herzlicht bleibt im Notfall für den Krankenwagen erreichbar.

Die Schulstraße wird für gut vier Wochen zwischen der Kreuzung zur Waldstraße und der Einmündung in die Fabrikstraße voll gesperrt. Die Werke erneuern die Wasserleitungen; der Straßenausbau erfolgt laut Semmet im Hochbauverfahren. Das heißt: Die oberste Straßenschicht wird abgefräst und durch eine neue Deckschicht ersetzt.

Bürgermeister kritisiert Ausbaubeiträge

Der Bürgermeister hofft, dass im kommenden Winter mit dem Ausbau der Fabrikstraße begonnen werden kann. Voraussetzung sind jedoch Fördermittel des Landes. „Vielleicht bekommen wir ja aber auch einen Regierungswechsel hin, und die unsäglichen wiederkehrenden Beiträge werden abgeschafft“, übt Semmet Kritik am derzeitigen System. Für ihn ist dieses Finanzierungsmodell beim Straßenbau nicht zukunftsfähig. In anderen Bundesländern gebe es keine Straßenbeiträge. „Ich verstehe nicht, aus welchem Grund die Leute ihr Straßenstück vor der eigenen Haustür bezahlen sollen.“

Langfristig könnten nach der Fabrikstraße auch die Mittel- und Ringstraße in der Maßweiler Siedlung ausgebaut werden. Beide Straßen befinden sich ebenfalls in keinem guten Zustand und stammen aus den 1970er-Jahren. Semmet überlegt, ob sie nicht im gleichen Verfahren wie die Schulstraße saniert werden könnten.