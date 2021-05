Seit Anfang der Woche ist der direkte Weg von Hornbach nach Altheim gesperrt. Die Sperrung wird bis Mitte Juni andauern.

In der Straße Auf der Platte wurden in den vergangenen Wochen auf 165 Metern Rohre und Kabel verlegt, jetzt ist der Einmündungsbereich zur Altheimer Straße an der Reihe. Laut Polier Eduard Dick ist die Firma Eurovia Teerbau aus Neunkirchen gegenwärtig damit beschäftigt, den neu verlegten Kanal mit dem bestehenden zu verbinden. Gleichzeitig kommen laut Dick auf dem Teilstück neue Wasserleitungen, neue Strom- und Beleuchtungskabel sowie Leerrohre für schnelles Internet in den Boden.

Ob nach der Baumaßnahme das rötliche Straßenpflaster am Ortseingang wieder eingebaut wird, das die Autofahrer dazu bewegen sollte, langsamer zu fahren, sei noch offen und unter anderem abhängig vom Landesbetrieb Mobilität (LBM). Die Einmündung und die Straße Auf der Platte würden dann in einem Guss asphaltiert. Großer Unsicherheitsfaktor im Zeitplan ist laut Dick das Wetter. Regen könne man nicht gebrauchen.

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der direkte Weg nach Altheim beträgt fünf Kilometer. Der Umweg über Brenschelbach ist zehn Kilometer lang, der über Althornbach, Rimschweiler und Mittelbach 15 Kilometer. Für die Anlieger ist die Fahrt bis zur Baustelle frei. Rund 350.000 Euro wurden laut der letzten Kostenberechnung für diese Baumaßnahme veranschlagt.