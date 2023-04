Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich hat sich der Walshauser Gemeinderat bereits für den Neubaugebietsplan am Kornberg ausgesprochen. Acht Bauplätze sollen dort über eine Stichstraße erschlossen werden. Doch der Plan musste noch mal geändert und erneut ausgelegt werden. Am Montagabend (19.30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) will der Rat ihn erneut beschließen.

Problem war, so steht es in der Vorlag zur Ratssitzung, dass die Stichstraße verbreitert werden musste, von 3,50 auf vier Meter. Auch der Wendehammer wird größer, nämlich