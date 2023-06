Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den kommenden Jahren sollen in Kleinsteinhausen die Straße Am Sportplatz sowie ein Teil des Gehwegs in der Buchheckenstraße ausgebaut werden. Dem stimmte der Rat zu. Der Ausbau der Bergstraße wurde zurückgestellt, er hätte den Kostenrahmen gesprengt und die Straßenbeiträge in die Höhe schießen lassen.

Der Ausbau der Straße Am Sportplatz kostet laut Bürgermeisterin Martina Wagner rund 304.000 Euro. Hinzu kommen die Gehwege in der Buchheckenstraße, die noch